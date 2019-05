The Voice of Italy 2019, Battle/ Eliminati e diretta: in palio c’è la semifinale

Dopo cinque puntate dedicate alle Blind audition nel corso delle quali sono stati scelti i componenti dei singoli team, The Voice of Italy 2019 entra nel vivo. Oggi, martedì 28 maggio, in prima serata su Raidue, Simona Ventura conduce un nuovo appuntamento del talent show che, in questa nuova edizione, sta convincendo il pubblico grazie non solo ai talenti dei concorrenti, ma anche alla simpatia della giuria che ha messo insieme quattro personalità molto diverse, ma che insieme formano un connubio perfetto per una trasmissione televisiva. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita da 2.050.000 spettatori pari al 10.6% di share. L’appuntamento di questa sera sarà fondamentale per i concorrenti che si sfideranno per conquistare un posto in semifinale.

THE VOICE OF ITALY 2019: LE BATTLE

Dopo aver scelto 14 concorrenti per ogni team, i coach Morgan, Guè Pequeno, Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini hanno dovuto fare delle scelte difficili. Da 14, infatti, il numero dei componenti di ciascun team è sceso a 6. Sono 24, infatti, i cantanti ammessi alle Battle che saranno le protagoniste della puntata di The Voice of Italy 2019 in onda questa sera. I cantanti di ogni squadra saranno i protagonisti di sfide interne. Solo tre concorrenti per ogni team conquisteranno l’accesso alla semifinale che andrà in onda giovedì 30 maggio. Quarantotto ore dopo le Battle, dunque, avranno luogo i tanto attesi “Knockout” al termine dei quali si scopriranno i fantastici quattro allievi ammessi alla finale del 4 giugno.

I CANTANTI PROTAGONISTI DELLE BATTLE DI THE VOICE OF ITALY 2019

Quali saranno i cantanti protagonisti delle Battle di The Voice of Itay 2019? Ecco le scelte di ogni coach. Nel Team Morgan ci sono: Noemi Mattei in arte Naïve, Matteo Camellini, Viola Bologna in arte Violet, Dominique Chillè Diouf in arte Diablo, Elisa Paschetta in arte Joe Elle, Erica Bazzeghini. I cantanti del Team Elettra Lamborghini che si sfideranno questa sera sono: Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba, Lisa Cardoni in arte Leslie, Andrea Berté, Beatrice Inguscio in arte Trisss, Tahnee Rodriguez, Greta Giordano. Nel Team Gué Pequeno, invece, ci sono: Brenda Carolina Lawrence, Federica Filannino, Josuè Previti, Ilenia Filippo, Ilaria Amagour in arte Hindaco, Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci. Infine, i talenti del Team Gigi D’Alessio protagonisti delle Battle sono: Andrea Settembre, Domenico Iervolino, Carmen Pierri, Sofia Tirindelli, Elisabetta Pia Ferrari, Elisa Gaiotto in arte Eliza G.

LE BATTLE IN RADIO DI THE VOICE

Anche le Battle di The Voice of Italy 2019, esattamente come le Blind audition, potranno essere seguite in diretta su Raidue, in streaming su Raiplay che consente di scaricare anche l’apposita applicazione per seguire il talent show anche su smartphone e tablet, ma anche in radio. Stefano De Martino e Andrea Delogu faranno compagnia al pubblico radiofonico sulle frequenze della radio ufficiale di “THE VOICE OF ITALY”. Nel corso della serata, i due conduttori radiofonici commenteranno le sfide interne dei cantanti, dando spazio anche al parere del pubblico che potranno esprimere la propria preferenza utilizzando l’hashatg ufficiale #TVOI.



