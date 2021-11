Arisa vittima di bullismo: “Mi chiamavano pecora”/ “Dicevano che puzzavo, perché…”

Arisa sarà fra gli ospiti della nona puntata di “Domenica In”. La cantante sarà intervistata da Mara Venier e non mancherà una sua esibizione. Sui social, nelle ultime settimane, Arisa ha deciso di mostrarsi così come non aveva mai fatto negli anni precedenti: spregiudicata, svestita, provocante. La cantante sembra essere in pace con se stessa tanto che alcune sue foto sembrano virare al fetish. Quel che è interessante, in lei, è il rapporto con il suo corpo. L’abbiamo conosciuta 12 anni fa sul palco di Sanremo, con gli occhialoni e un look iper classico, quasi da signora, e la ritroviamo in versione bondage. Nel mezzo, un lungo e difficile percorso di accettazione di se stessa, finalmente giunto al termine. Oggi, Arisa è concorrente di “Ballando con le stelle”.

Andrea Di Carlo, ex fidanzato Arisa/ "Rottura definitiva: dopo un viaggio a Napoli…"

In un’intervista al Corriere della Sera, Arisa aveva dichiarato: “Mi sento me stessa quando mangio quello che mi piace, anche se ho dei chili in più. Non vengo dalla Norvegia, ma da una famiglia di donne che mangiano, cucinano. Ho capito che il nostro corpo dovrebbe essere l’espressione di chi siamo: non ha senso fingere. Ti piace mangiare? E mangia! Prima pensavo che avendo labbra più turgide sarei stata amata di più. Ma in quel tentativo non mi riconoscevo ed ero la prima ad amarmi meno”.

Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle/ Sempre più sexy, incanta e...

Arisa era stata presa di mira a scuola: “I compagni mi prendevano in giro per il naso o…”

Arisa è stata vittima di bullismo. La cantante qualche tempo aveva rivelato di essere stata presa di mira a scuola dai compagni di classe: “Alle medie non ero certo tra le ragazzine più carine. I compagni mi prendevano in giro per il naso o perché non avevo tanti vestiti. Per gli altri erano battute, ma io le prendevo sul serio, mi pesavano”. Poi aveva aggiunto: “Abitavo in campagna e mi hanno cominciato a chiamare pecora, dicendomi che puzzavo. Una volta sono stata sospesa perché i miei compagni hanno imbrattato il bagno con insulti rivolti alla maestra firmandosi con il mio nome”.

Arisa/ "Rapporto difficile con mamma e papà. Lui non voleva mi fidanzassi perché..."

Il bisogno di omologarsi ai modelli di bellezza richiesti dalla società l’ha spinta anche a sottoporsi a degli interventi di chirurgia estetica: “Ero alla ricerca di un modello di perfezione che mi stava mettendo in difficoltà. Passavo il tempo a guardarmi allo specchio. Ho iniziato a fare delle punturine, mi sono lasciata prendere. Vedevo un sacco di chirurghi che mi dicevano: è proprio sicura?”. Oggi Arisa ha smesso di inseguire quel modello di perfezione che la stava mettendo in difficoltà e si mostra più bella che mai.



© RIPRODUZIONE RISERVATA