Aristide Malnati/ Dal coronavirus al “fidanzamento” con Valeria Marini (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati è finito al centro di una breve polemica per via di alcune dichiarazioni fatte al Grande Fratello Vip 2020. Quando i concorrenti sono stati informati delle novità riguardo all’emergenza Coronavirus, l’egittologo si è lasciato sfuggire una frase infelice sugli italiani. “Gli italiani non hanno coscienza sociale, se dici di stare a casa”, ha detto a Valeria Marini, “non sono come i tedeschi”. Poi ha aggiunto anche che il miglioramento straordinario del virus ha richiesto delle direttive a cui gli italiani, per fortuna, hanno risposto bene. “Non era scontato, perchè noi non siamo tedeschi”, ha sottolineato. La showgirl a quel punto gli ha fatto presente che la scoperta del vaccino sarà sicuramente da attribuire ai nostri medici, eccellenze del settore. “Noi abbiamo i geni”, ha risposto Malnati, “ma a livello sociale siamo zero. Quindi… Se tu dici a una popolazione di stare casa noi non lo facciamo, invece stiamo rispondendo come fossimo tedeschi. Lo stiamo davvero facendo tutti, è un grosso senso di responsabilità, evidentemente è maturato e questa è una bella cosa”. Il discorso però è stato censurato poco dopo dalla regia, ovvero quando la Marini ha iniziato a parlare delle prime ipotesi sul virus, che fosse stato creato in laboratorio. Nelle ore successive, l’egittologo ha avuto modo di parlare con gli autori ed ottenere altri aggiornamenti sulla situazione nello Stivale. “Mi hanno detto che il rapporto è migliorato perchè la gente sta a casa”, ha detto, “in fondo è una sindrome influenzale a volte letale”. Per quanto condannabili, le sue parole sono comunque frutto di una conoscenza parziale di quanto stiamo vivendo in tutte le regioni del Bel Paese. Per questo motivo si può chiudere un occhio – forse anche due – sul punto di vista del concorrente.

ARISTIDE MALNATI E IL SOGNO CON VALERIA MARINI

Il caffè letterario di Aristide Malnati è ormai uno degli appuntamenti più consolidati del Grande Fratello Vip 2020. Un modo per approfondire la storia, ma anche per scacciare la paura dovuta all’emergenza sanitaria ancora in corso. Intanto l’egittologo sembra essersi avvicinato un po’ di più a Fabio Testi e Paolo Ciavarro. Con quest’ultimo infatti sono frequenti le partite a dama. In uno di questi giorni, Aristide ha inoltre rivelato ad Andrea Denver di aver fatto un sogno particolarmente strano: “Ho sognato che mi fidanzavo con Valeria e Alfonso faceva la copertina di Chi”. Salvo poi aggiungere “Solitamente sogno sempre qualcosa che mi fa paura”. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati Più tardi, il discorso si è spostato sulla lite fra Fernanda Lessa e Sossio Aruta, a causa del fatto che l’ex di Uomini e Donne parlasse a voce altra durante le ore di riposo. Alcuni si sono schierati dalla parte della modella, ma per Malnati la situazione è diversa. Secondo lui, Sossio “crea delle dinamiche simpatiche” e avrebbe un carattere esuberante, cosa che lo spinge ad usare un tono di voce sempre alto.



