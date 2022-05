Aristide Malnati dopo La Pupa e il Secchione/ “Ora Pechino Express con Elena Morali…”

Giornalista e Papirologo, Aristide Malnati racconta a IlSussidiario.net l’esperienza appena conclusa de La Pupa e il Secchione Show. In compagnia della sua Pupa, Elena Morali, chissà in futuro vedrebbe bene un altro reality…

Ciao Aristide, domanda di rito: com’è stata quest’avventura a La Pupa e il Secchione Show?

“È un’altra esperienza, che aggiungo alla voce reality cui ho partecipato. Soprattutto, mi sono divertito tanto e ho dei nuovi amici. Sì, all’inizio sono partito con Flavia (Vento ndr), che ha deciso di uscire dopo poco, poi, sono stato fortunato a fare coppia con Elena e concludere con lei questo bellissimo percorso e vi dico: altro che Pupa, Elena è una secchiona!”.

Appunto, com’è il tuo rapporto con Elena?

“Elena è stata una compagna di avventura fantastica, abbiamo fin da subito trovato una buona complicità, che tutti i telespettatori hanno apprezzato. Soprattutto, ci siamo ben compensati a livello di gioco e non è facile trovare un equilibrio quando si è sotto i riflettori”.

Dall’Isola dei Famosi, poi, il Grande Fratello Vip fino a La Pupa e il Secchione Show, come hai gestito il fattore telecamere h 24?

“Ogni reality ha il suo habitat e ci s’immerge in esso senza accorgersene. Personalmente sono sempre accorto e rispettoso nei confronti dei compagni e del pubblico, che ci segue da casa e deve esprimere con una preferenza la tua permanenza. Quando si prende parte a un realty ci si mostra per quel che si è, bisogna farlo al meglio e con molto rispetto”.

Dai compagni di viaggio delle tue esperienze sei sempre molto apprezzato, tanto da esserti guadagnato il nomignolo “Mummy”. Com’è confrontarsi con generazioni e professioni diverse?

“È stimolante, ci si mette in gioco a 360°, hai la possibilità d’interagire e s’instaura un rapporto di dare e avere senza chiedere. Essere diversi e confrontarsi crea nuove energie, alla fine di ogni percorso posso dire di avere nuovi amici e aggiunto molto alla mia esperienza non solo lavorativa. Non a caso, proprio gli autori di Endemol, tempo fa, mi hanno definito un animale da reality”.

C’è un altro reality cui vorresti partecipare?

“Più che un reality è un’altra esperienza che potrei fare, quella di Pechino Express. Ecco, qui potrei mettermi alla prova e far vedere al pubblico un altro “Aristide”, amante dei viaggi e dell’avventura”.

Chi porteresti con te?

“Non ho dubbi: Elena. Abbiamo creato una buona sintonia, lei ama la natura, i viaggi, è una sportiva e sono sicuro che saremmo una coppia di viaggiatori speciali”.

Terminata quest’avventura televisiva, cosa farai?

“Ritorno a scrivere per la mia rubrica su Chi, dove parlo delle mostre e a settembre riprende per Telenova il programma Storia e Misteri, cui sono affiancato da Virginia Raniero”.

Hai un programma che vorresti condurre?

“In realtà ce ne sono due. Chissà magari un giorno, potreste vedermi nelle vesti di viaggiatore, che con ironia illustra nuovi angoli della nostra Bell’Italia o come narratore speciale di aneddoti legati a luoghi particolari, che ancora non sono mai stati raccontati”.

