Armanda Frassinetti, mamma Tommaso Zorzi/ La dedica indimenticabile: “spicca il volo”

Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi, è orgogliosa del percorso svolto dal figlio al Grande Fratello VIP. Non solo per la vittoria finale, ma per il processo di crescita che gli ha visto fare dentro la casa. Tommaso Zorzi è diventato un uomo, si è goduto con naturalezza e genuinità la sua avventura al Grande Fratello VIP. Doti che gli hanno permesso di conquistare l’affetto del pubblico e quindi di mettere le mani sul primo posto nella classifica finale. Lo sa bene sua mamma Armanda, che nell’abbraccio commuovente dell’ultima puntata ha espresso tutto il suo orgoglio. “Siamo arrivati alla fine di questa avventura, ti ho visto crescere Tommy: è stato un periodo veramente intenso, non solo per te. Ti sei dimenticato presto del gioco, sei stato te stesso. Sono fiera di te”, gli ha detto mamma Armanda nell’ultima puntata.

Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi: dedica indimenticabile

Resterà indimenticabile, molto probabilmente, la dedica finale di Armanda Frassinetti a suo figlio Tommaso Zorzi durante il Grande Fratello VIP. Parole che hanno commosso anche i fan del concorrente, che si è visto riconoscere pregi importanti dalla madre: “Sei riuscito poco alla volta a trasformare il tuo sogno alla volta, ti auguro di spiccare il volo, di entrare nel cuore delle persone”, le parole di Armanda durante l’abbraccio commosso, “non ti rendi conto ma sei avvolto dall’amore delle persone, non vedo l’ora di portarti fuori con me”. Per l’influencer è stata una sorpresa coi fiocchi. Non la dimenticherà facilmente.



