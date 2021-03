Tommaso Zorzi eliminato o vincitore del Grande Fratello vip 2020?/ Tutto passa dal Brasile…

Tommaso Zorzi vincitore del Grande Fratello vip 2020?

E alla fine sembra proprio che Tommaso Zorzi abbia dovuto fare i conti con le polemiche anche durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2020. Il giovane avrebbe voluto festeggiare l’arrivo della finale ma anche il fatto che la sua Stefania Orlando sia arrivata in fondo con lui ma al momento l’unica cosa che abbiamo ancora in testa sono le sue lacrime, il suo correre a indossare il pigiama e mettersi sotto le coperte evitando il vino e anche i festeggiamenti con gli altri concorrenti rimasti in casa in vista della finalissima di questa sera.

Il motivo di tale tristezza? Quello che è successo in puntata. Il giovane influencer è finito in crisi quando si è parlato della sua discussione con Dayane Mello ma, soprattutto, dei commenti fatti fuori dalla casa per via del suo attacco al presunto amore per Rosalinda Cannavò e anche quando ha usato i termini ‘mezza lesbica’ per riferirsi a lei. In molti lo hanno attacco e le critiche non sono tardate ad arrivare visto che lo stesso interessato ha potuto leggere un post che lo accusava di indelicatezza ma dicendosi sicuro di non doversi giustificare.

Tommaso Zorzi allo scontro con Andrea Zelletta, gli sarà letale?

Una volta sotto le coperte, però, Tomaso Zorzi ha iniziato a parlarne con Stefania Orlando che lo ha invitato ad esprimere sempre il suo pensiero e di doverlo ribadire anche se lui è convinto di aver detto quello che doveva e quindi non deve giustificarmi per cose che sono ovvie: ‘Non devo giustificarmi se sono gay, tu ti giustifichi se dici di essere mora e ti dicono di essere bionda? O lo sei o non lo sei, non ti devi giustificare e non ti devono mortificare’. Gli attacchi ricevuti, proprio a lui che si è battuto per essere chi è e per non avere paura, non gli hanno fatto bene tant’è che ad un certo punto ha esclamato seccato ‘mi hanno dovuto rovinare la semifinale’. Quindi niente festeggiamenti per lui venerdì e questa sera aprirà la puntata allo scontro con Andrea Zelletta, definito già il kamikaze dell’edizione, ma se così non fosse? In questi ultimi due giorni i vip hanno potuto salutare la casa e dirsi le ultime cose commentando il loro percorso nella casa ma, soprattutto, Dayane Mello ha di nuovo stupito tutti avvicinandosi a Tommaso e ammettendo di averlo voluto vivere di più perché ha molta stima di lui. Sarà lo scontro tra i due ad anticipare la chiusura delle luci nella casa del Grande Fratello Vip 2020?



