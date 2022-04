Armando De Razza, chi è l’ex marito Fioretta Mari/ Genio della musica, showman e attore

Armando De Razza è l’ex marito di Fioretta Mari. Nato il 24 maggio del 1955 a Roma come Maurizio De Razza, è un noto cantante e attore italiano. Dopo una serie di esperienze teatrali ha iniziato la propria carriere televisiva nel 1989, precisamente presso la trasmissione International D.O.C. Club di Renzo Arbore, dove proponeva due diversi personaggi: un cantante “spagnoleggiante” in stile Julio Iglesias, noto come Escobarito, proveniente dall’immaginario paese di Escobar. Il secondo personaggio era un malinconico chansonnier francese, Maurice Camembert. Ebbe un così grande successo, soprattutto con il primo personaggio, che pubblicò anche un singolo contenente il brano “tormentone” intitolato Esperanza d’escobar.

Un disco che ottiene anche un buon successo commerciale, arrivando addirittura nella top 50 dei più venduti in Italia, precisamente alla 46esima posizione. La canzone è stata in seguito inclusa anche in un LP con lo stesso titolo e contenente altri brani proposti sempre durante la trasmissione televisiva con Arbore, come ad esempio Dolores de Panza e Amalia de Lana, e permise allo stesso cantante di prendere parte anche al Festival di Sanremo nella categoria “nuove proposte”.

ARMANDO DE RAZZA: IL SUCCESSO A SANREMO CON IL BRANO IN “SPAGNOLO”

Nel dettaglio, Armando De Razza, ex marito di Fioretta Mari, partecipò al quarantesimo festival della canzone italiana con La lambada strofinera, scritta da Renzo Arbore e dallo stesso De Razza con un improbabile spagnolo.

Anche in questo caso il brano ottiene un buon successo, risultando essere il 24eimo fra i singoli più venduti, e venendo poi incluso in un altro LP contenente dieci brani intitolato Taco y Punta. Grazie al successo Armando De Razza suonò in più di 500 concerti in tutta Italia, anche se la carriera da cantante venne abbandonata poco dopo in favore della recitazione. Nel 1993 recitò così ne Il grande cocomero diretto da Francesca Archibugi, poi nel 1995 Il giorno della bestia, quindi Il siero della vanità (2004), Hannover (2003), A luci spente (2004), Olé (2006), Il senso della farfalla (2009), e La vita è una cosa meravigliosa (2010).

