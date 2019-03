FIORETTA MARI/”Il mio ex marito Armando De Razza il più grande dolore della mia vita”

La vulcanica Fioretta Mari è ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. Molti si ricorderanno di lei come insegnante di recitazione di Amici di Maria De Filippi, il talent che le ha consentito di farsi apprezzare soprattutto dal pubblico più giovane Indimenticabili le sue lezioni di dizione, ma Fioretta Mari è prima di tutto una grande attrice che nel corso della sua carriera ha girato tutto il mondo. La Mari ha formato moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo che ancora oggi continuano ad esserle grati per gli insegnamenti impartiti da una professionista esemplare al punto che la Balivo inaugura con lei la rubrica “Volevo dirti”, con 5 persone che hanno inviato per lei dei videomessaggi. Il primo è Marco Carta:”Stai pensando che la mia dizione è sbagliatissima ma per una volta non mi puoi interrompere: ti volevo dire che ti penso spesso, ho un ricordo di te molto positivo, e che ti ammiro, ti ho sempre stimato tanto”. Tanta commozione per il videomessaggio della figlia Ida Elena: “La stimo come pochi, ha fatto la donna di servizio, tutti i mestieri più umili per arrivare ad essere ciò che è adesso: la più grande cantante celtica d’Europa”.

FIORETTA MARI A VIENI DA ME

Ci sono anche i videomessaggi di Nancy Brilli e Manuela Metri ma il momento di maggiore commozione colpisce Fioretta Mari quando sul led compare Armando De Razza, il suo ex marito, è evidente che non se lo aspettava:”Non lo sento da dieci anni: è stato il più grande dolore e amore della mia vita. Gli perdono tutto, perché mi ha dato mia figlia. E’ il più grande papà che potessi dare a mia figlia. Ma come marito…Noi siamo solo separati. Non mi sono divorziata per un motivo preciso: se mai dovesse succedere che qualcuno mi dovesse chiamare da lassù, ma non succede perché io sono eterna, la mia pensione la deve dare a mia figlia”. Nel videomessaggio Armando De Razza dice:”Cara Fioretta, ti faccio tanti complimenti per nostra figlia e in bocca al lpo per lo spettacolo. La domanda: mi lasci due posti per venirti a vedere?”. La risposta: “Manco morta, se vuoi venirmi a vedere vieni in fondo e paghi! Che ha fatto quest’uomo? C’è un perché: gli amori finiscono ma tra noi è finita perché non andavamo d’accordo nelle cose quotidiane. Ho perso due gemelli, hanno sbagliato a darmi una medicina…quando si passano queste cose non ci si può lasciare. Però adesso sono serena, ho amici meravigliosi, una figlia stupenda, ho Marisa Laurito…Mia mamma ha sofferto molto per noi due, all’inizio fu brutto. L’ho buttato fuori di casa, non ero d’accordo su alcune cose”. Spazio anche per il suo passato su Canale 5:”Maria De Filippi? Una delle più grandi persone. Perché non sono più ad Amici? Perché hanno tolto recitazione, eppure secondo me servirebbe…”.

