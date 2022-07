Armando Incarnato asfalta gli haters: “Falliti del caz*o”/ Prima di Uomini e Donne…

Armando Incarnato stanco delle critiche

Dopo Ida Platano che, di fronte a nuove critiche arrivate al suo indirizzo mentre si gode una vacanza con il figlio si è lasciata andare ad un durissimo sfogo sui social, anche Armando Incarnato ha perso la pazienza con gli haters. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, stanco di dover leggere critiche nei suoi confronti e sulle sue scelte, si è lasciato andare ad uno sfogo durissimo. Da tempo protagonista indiscusso della trasmissione di Maria De Filippi che tornerà in onda a settembre con un’edizione nuova, Armando è spesso bersaglio di dure critiche.

Cristiche che, a quanto pare, non si fermano neanche quando il cavaliere e la trasmissione di Maria De Filippi sono in vacanza. Stanco di dover leggere giudizi e opinioni non richieste, il cavaliere del trono over ha pubblicato un post con cui ha lanciato un messaggio chiaro e diretto a tutti gli haters.

Lo sfogo di Armando Incarnato

Con un selfie in cui indossa occhiali da sole, cappello e camicia lasciata aperta, Armando Incarnato non usa giri di parole per sittire gli haters. “Vi sentite in diritto di giudicare, offendere ,minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla

famiglia e su tutto quello che ho“, sbotta il cavaliere del trono over.

“Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del caxx! Ps: ma chi caxx siete!”, conclude Armando che, a settembre, dovrebbe tornare nel parterre di Uomini e Donne per cercare l’amore.

