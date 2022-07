Ida Platano sbotta prima di Uomini e Donne/ “Non parlate di mio figlio. Denuncerò…”

Lo sfogo di Ida Platano

Ufficialmente single, Ida Platano che, a settembre dovrebbe tornare a cercare l’amore a Uomini e Donne, sta trascorrendo le vacanze con il figlio. La dama del trono over sta condividendo diversi momenti sui social scatenando diverse reazioni. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Ida ha perso la pazienza puntando il dito contro gli haters che la stanno criticando parlando del figlio. “Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio!”, ha sbottato Ida.

Marcello Messina rientra a Uomini e donne? / L'ex di Ida Platano torna single e...

Ida ha sottolineato che può sopportare quando le dicono di tagliare i capelli al figlio, ma non quando le danno consigli su come educare il bambino. “Ma il fatto di educarlo, non sa mangiare a tavola. Ma io vi vengo a dire come dovete crescere i vostri figli? Secondo me vi dovete educare voi”, ha aggiunto.

Ida Platano contro gli haters

Ida Platano, da quando partecipa a Uomini e Donne, si ritrova spesso a dover leggere critiche da parte degli haters. Quando, per, le critiche vengono rivolte al figlio, Ida non ci sta e sbotta sui social. “Ma da come educare mio figlio, me lo cresco nel mio modo, sarà giusto, sbagliato, conseguenze mie. Basta!”, ha aggiunto Ida.

Ida Platano pensa ancora a Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne?/ "Ho elemosinato…"

La Platano, poi, stanca di leggere critiche su suo figlio, ha annunciato che è pronta a denunciare i responsabili: “Bloccherò, denuncerò, farò la qualsiasi cosa quando toccate mio figlio, per il resto non comment”, ha concluso Ida che si sta godendo le vacanze con il figlio che è il suo unico, grande amore.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, la nuova formula/ Scelte serali e tronisti vip all'orizzonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA