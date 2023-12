Armando Incarnato assente a Uomini e Donne per un incidente/ Maria De Filippi svela tutto

Armando Incarnato di nuovo assente a Uomini e Donne

Armando Incarnato, dopo essere stato assente per i primi mesi dell’attuale stagione di Uomini e Donne, è tornato nuovamente nel parterre del trono over. Il suo ritorno, però, è durato il tempo di una puntata. Da alcune puntate, infatti, il cavaliere napoletano è nuovamente assente e a svelare il motivo è stata Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha svelato perché Armando non si è più presentato in trasmissione nel corso della puntata di Uomini e Donne del 6 dicembre. L’occasione è arrivata quando al centro dello studio si sono accomodati Asmaa e Matttia.

La dama ha raccontato dell’appuntamento con Mattia, sceso appositamente per lei svelando anche di averlo baciato. Asmaa, inoltre, ha svelato di aver scelto di uscire con Mattia perché, pur avendo parlato telefonicamente con Armando, non è innamorata di nessuno e si sente libera di poter conoscere diverse persone.

Le parole di Maria De Filippi su Armando Incarnato

Asmaa ha inoltre raccontato che la sua scelta di uscire con Mattia non è piaciuta ad Armando Incarnato che, stando al racconto della dama, l’avrebbe mandata a quel paese. Di fronte a tale atteggiamento, la dama ha scelto di bloccarlo e di godersi la serata con Mattia. Maria De Filippi ha così esortato la dama a non aggiungere altro aspettando il ritorno di Armando per affrontare la situazione.

“Armando si è fatto male, ha avuto un incidente e si è fatto male ed è per questo che non è presente. Aveva chiesto, però, alcuni numeri di telefono e sta chiamando da casa”, le parole della conduttrice che ha promesso di affrontare l’argomento quando Armando tornerà in studio.

