Armando Incarnato choc: “Hanno scambiato Uomini e donne come ufficio di collocamento…”/ L’affondo social

Armando Incarnato torna a menzionare i protagonisti di Uomini e donne: l’accusa social é virale nel web

É un Armando Incarnato al vetriolo il protagonista di un nuovo intervento critico ai danni della compagine dei protagonisti di Uomini e donne. Tra quest’ultimi per anni lui ha fatto parte come volto televisivo del trono over 30, ma ecco che dopo la sua uscita di scena dal programma sulla ricerca dell’anima gemella Armando Incarnato rompe il silenzio sul re dei social e l’occasione diventa un attacco a distanza sferrato contro i successori del napoletano al dating show.

“Hanno scambiato Uomini e Donne per

l’ufficio di collocamento.- punzecchia nella caption a corredo di un nuovo post Armando Incarnato. Per poi proseguire ancora a mezzo social alludendo alla presa in giro che subirebbe la conduttrice e produttrice TV Maria De Filippi e il resto della produzione del format-…Vergognatevi nel rispetto di chi lavora lì da tanti anni e della

padrona di casa.”. Insomma sembra chiaro che per Armando gli over siano in cerca di visibilità per candidature al fine di poter trovare fortuna o un lavoro che sia una principale o extra collaborazione.

E l’affondo sembra poi direzionato proprio verso i protagonisti del trono over, con un dato indizio anagrafico rispetto al profilo “incriminato”: “Posso capire un ventenne, ma non uomini di 40 anni…Stat senza “n’euro” -rincara la dose quindi, Armando, dando agli over del “nullafacenti”- con i vizi e pieni di debiti”.

Web si divide sul j’accuse di Armando Incarnato

La bordata social di Incarnato non finisce però, con il napoletano che tra le righe a conclusione del nuovo post offre un lavoro ai volti over di Uomini e donne: “se cercate lavoro vi assumo io…devo potare le piante nel giardino di casa…”, é la provocazione ultima lanciata online dall’ormai ex cavaliere tra gli over al dating show.

Il post di Armando Incarnato, com’era prevedibile che accadesse, é intanto catalizzatore di interazioni social divisi tra consensi e dissensi da parte del popolo nel web. E tra gli internauti c’é chi di chiede se in futuro sia previsto un ritorno di Armando Incarnato a Uomini e donne.











