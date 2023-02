Armando Incarnato dice addio a Uomini e donne?/ “Stanco di non essere mai…”

Uomini e donne, Armando Incarnato lascia il dating show di Canale 5?

Armando Incarnato é in procinto di dire addio a Uomini e donne? É l’interrogativo generale che nasce spontaneo nell’occhio pubblico, dal momento che il protagonista veterano del trono over di Uomini e donne da tempo non gode di buoni rapporti con la produzione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ma non solo. In queste ore, inoltre, il sospetto che si solleva nei telespettatori attivi via social é alimentato anche da un messaggio doloroso. Un post che lo stesso Incarnato rilascia attraverso il suo profilo Instagram. Si tratta della caption bilingue che il veterano del trono over di Uomini e donne rilascia a corredo di uno scatto che immortala Incarnato proprio mentre é nello studio TV di Uomini e donne.

Armando Incarnato replica anche via social a Gianni Sperti di Uomini e donne?

Questo, peraltro, sulla scia di una dura accusa che lui ha ricevuto dall’opinionista TV Gianni Sperti, in una delle ultime puntate della popolare trasmissione in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. L’opinionista taccerebbe Armando di non intrecciate da tempo alcuna relazione intima e – velatamente – di non essere interessato allo scopo-fondamenta del programma consistente nella ricerca dell’amore in TV, se non nel mero interesse ad accalappiarsi visibilità e consensi generali per fini legati al business.

La reazione di Incarnato? Direttamente dallo studio Armando lascia intendere di non aver incontrato la sua donna ideale, tra le protagoniste nel parterre del trono over di Uomini e donne. E intanto, nel post che desta il sospetto di un suo ritiro dal dating show imminente, il bello e tenebroso di Napoli si dice stanco di non essere capito. Che Armando sia pronto a dire addio a Uomini e donne non può, quindi, dirsi un’ipotesi azzardata.

“So’ stanc e nun’esser mai capit (tradotto dalla lingua napoletana: “Sono stanco di non essere mai capito, ndr). Sono un essere umano, non una macchina”, si legge tra le righe del nuovo post di sfogo del napoletano.

E il messaggio di dolore, dove Armando Incarnato lascerebbe intendere di essere ormai saturo di chi lo fraintende e dei processi alle intenzioni, poi, prosegue: “Sta’ na part ró core cá me fa semp chiù mal

…bast pe favor!” (“C’é una parte del cuore che fa sempre più male, basta per favore!”). E in conclusione, un sentito saluto al padre, nello sfogo social via Instagram: “Papá te pens semp”! (“Papà, ti penso sempre!”).

Nel frattempo, a margine del post liberatorio, si registra un tripudio di supporto social per Armando Incarnato: schiere di fan esortano il napoletano a farsi forza e c’é anche chi proprio non accetterebbe l’idea di non rivederlo al trono over di Uomini e donne, in previsione di un ritiro di Incarnato dalla TV.











