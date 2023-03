Armando Incarnato dice addio a Uomini e donne?/ Va via e interviene Maria De Filippi

Uomini e donne, Armando Incarnato esce dalla trasmissione? Le anticipazioni nefaste…

Proseguono gli appuntamenti di Uomini e donne, dove Armando Incarnato registra un’uscita di scena dallo studio, che sembra minacciare il suo addio alla trasmissione. Così come emerge dalle anticipazioni TV fornite da Lorenzo Pugnaloni dal profilo Instagram Uomini e donne classico e over, relative alle ultime registrazioni di Uomini e donne tenutesi tra il 25 e il 26 marzo 2023, il cavaliere si rende protagonista di una sfuriata. Accade al rientro nello studio TV del dating show di Maria De Filippi.

Il motivo dell’ira di Armando? Il cavaliere partenopeo riceve attacchi da una larga compagine di Uomini e donne, tacciato di avere una storia d’amore in parallelo alla ricerca dell’amore avviata nella popolare trasmissione. Un’accusa che si solleva ai danni di Incarnato alla luce del rifiuto, da parte del diretto interessato, di di tenere in studio due corteggiatrici interessate alla sua conoscenza.

Maria De Filippi interviene per placare gli animi avversi ad Armando Incarnato…

“Armando ha mandato via la ragazza di ieri, oggi ne è scesa un’altra per lui ma non l’ha tenuta – si apprende dallo spoiler TV dell’esperto di Uomini e donne-. A quel punto si sono scagliati contro Gianni, Aurora e anche Paola che è intervenuta contro di lui. Tina l’ha attaccato dicendo che lui ha

una donna fuori”. Ma non é tutto. Perché nel mezzo di una lite, anticipata come la fine della conoscenza di Gemma Galgani e Silvio al trono over, “lui è anche uscito dallo studio e Gianni ha detto: non ritengo giusto

questo comportamento, chi è lui per uscire”.

Tuttavia, la conduzione di Uomini e donne sembra divisa sul conto di Armando. Se da una parte gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti vorrebbero Armando Incarnato fuori dal trono over e lo studio tv, la conduttrice Maria De Filippi preferirebbe fare da mediatrice pacifista tra le parti, per il quieto prosieguo della ricerca dell’amore di Armando al trono over di Uomini e donne: “È intervenuta Maria dicendo che preferisce che lui esca a calmarsi piuttosto che avviare discussioni accese che vadano oltre”.

Che Armando Incarnato, quindi, possa dire addio a Uomini e donne, per via degli attacchi ricevuti?

