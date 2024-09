Dopo una caldissima prima puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 23 settembre 2024, il pubblico ha già capito che si prospetta una stagione davvero interessante e ricca di sorprese. L’inizio è stato “col botto”, come si suol dire: Gemma Galgani è stata la prima a sedersi a centro studio, con due corteggiatori convintissimi di volerla conoscere, Valerio e Giuseppe. Lei ha scelto il primo, napoletano di nascita ma sardo di adozione. Poi è entrato Armando Incarnato, per la gioia di Aurora Tropea, che si è messa le mani nei capelli appena Maria De Filippi ha annunciato il ritorno di uno storico volto del programma. Il bel partenopeo è entrato abbronzatissimo e con giacca e pantaloni bianchi.

Di certo ad Armando lo stile non manca, così come la voglia di creare scompiglio all’interno dei parterre. Subito ha attaccato Mario Cusitore per il poco rispetto portato a Ida Platano e per il breve flirt telefonico che lo speaker di Radio Kiss Kiss (questo il lavoro di Mario), ha intrattenuto con Cristina Tenuta. Al centro studio è finita anche quest’ultima, a raccontare che dopo la fine del trono a giugno, Cusitore l’ha chiamata fermandosi però ad un contatto virtuale, cosa che la dama non ha affatto apprezzato.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano fa toccata e fuga

Cosa succederà nella prossima puntata di Uomini e Donne? Martedì 24 settembre 2024 ci sarà la seconda puntata della stagione, dove molto probabilmente tornerà Ida Platano in studio. Lunedì, la dama non era presente per motivi di salute, per la delusione di Mario che si aspettava di vederla per un confronto. Secondo le anticipazioni, però, la presenza di Ida Platano nel programma non sarà volta a ritornare nel parterre femminile, ma si fermerà solo per un saluto e non sarà intenzionata a parlare con Mario Cusitore, che lo scorso anno ha mentito durante il corso del trono. Ida ha chiarito di non volergli dare un’altra possibilità.

In base agli spoiler delle anticipazioni di Uomini e Donne del 24 settembre 2024, dovrebbe spuntare anche Gianluca Benincasa tra i corteggiatori. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Quest’ultimo è approdato in studio da Maria De Filippi per darsi una seconda possibilità dopo la delusione amorosa: chi corteggerà? Francesca Sorrentino o Martina De Ioannon? Per quanto riguarda i tronisti, nella puntata di martedì 24 agosto dovremmo vedere la presentazione di Martina De Ioannon, che è stata la fidanzata di Raul Dumitras insieme al quale ha partecipato a Temptation Island.

Poco tempo fa, Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni di Uomini e Donne ci aveva svelato il bel caratterino di Martina sul trono: sembra che dopo aver visto i corteggiatori, li abbia eliminati uno ad uno per via di un mancato colpo di fulmine. Anche per Gemma Galgani continua la ricerca dell’amore, con Tina Cipollari che le fa da Cicerone in questo viaggio lungo ormai dieci anni. Sarà proprio l’opinionista romana a provare a farle dare un bacio a Valerio, ma la dama torinese deciderà di non frequentarlo più per una mancanza di attrazione.

Per Gemma Galgani nulla è perduto a Uomini e Donne! In studio tornerà anche Raffaele, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 24 settembre 2024. Una puntata frizzante per Gemma, che ha ritrovato un ex corteggiatore di tanti anni fa, stavolta sceso non per lei ma per Barbara De Santis. Quest’ultima però ha rifiutato le avances e Gemma, colpita dalla presenza del cavaliere lo avrebbe implorato di restare. Lui avrà accettato? Non ci resta che attendere la prossima puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45!