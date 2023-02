Armando Incarnato, duro scontro con Gianni a Uomini e Donne/ “Non prendo soldi…”

Armando Incarnato contro Gianni Sperti

La puntata di Uomini e Donne del 22 febbraio è stata ampiamente dedicata al duro scontro tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. Tutto parte quando Maria De Filippi chiede a Cristina il motivo per cui si è avvicinata ad Armando. La dama spiega di aver fatto un regalo alla figlia di Armando per Natale. Regalo che Armando non ha accettato spiegando che, non avendo rapporti, non c’era motivo di fare un regalo a sua figlia. Tina Cipollari concorda con Armando mentre Gianni Sperti lo attacca accusandolo di non essere realmente in cerca dell’amore ma di voler fare l’opinionista intromettendosi nei confronti in cui sono coinvolte le donne con cui è uscito.

Un’accusa che ha esplodere Armando il quale contrattacca Gianni accusandolo di saper solo criticarlo. “Mettiti al centro studio e fatti massacrare come fai con me”, sbotta il cavaliere napoletano. “Mettiti tu al mio posto”, ribatte Gianni alzandosi ed indicando la poltrona da opinionista.

Armando Incarnato: ecco quando spende per uscire con le dame del trono over

Di fronte all’accusa di Gianni Sperti che lo accusa di voler fare l’opinionista e di non essere realmente in cerca d’amore, Armando Incarnato sbotta. “Io non sono assunto da Maria. Ironizzi dicendo che sono strato contratualizzato”, sbotta Armando. “Maria vuoi mettere Armando al posto mio?”, chiede Gianni alla De Filippi. “Ma sei scemo?”, risponde la conduttrice. Armando, poi, ribadisce di non ricevere soldi per la partecipazione a Uomini e Donne svelando anche quanto spende per uscire con una donna.

“Gli dà fastidio che quando io alzo la mano tu mi fai parlare! Lo diciamo una volta per tutte? Io, come altre persone qui, non percepisco nulla. Il programma rimborsa benzina, caselli autostradali e albergo. Io per stare qui spendo dai 400 euro ai 500 euro a settimana, ovvero quello che prendi tu stando seduto su quella sedia. Io sono così nella vita. Quando mi agito così, non recito, mi porto il malessere dentro. Fai credere alle persone a casa che io vengo qui per altro”, sbotta Armando.











