Armando Incarnato e Roberta Di Padua tornano a Uomini e donne/ Lite di fuoco con Alessandro e Cristina

Roberta Di Padua e la lite con Cristina Di Padua

Doppio ritorno nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 17 gennaio. Maria De Filippi annuncia il ritorno a sorpresa di Roberta Di Padua che aveva deciso di lasciare la trasmissione in seguito alla scelta di Alessandro Vicinanza di non concederle l’esclusiva per poter conoscere altre dame. Roberta torna ufficialmente nel programma spiegando di aver pensato bene a tutta la situazione, di non voler un uomo come Alessandro nella sua vita e di meritare altro. Poi la dama punta il dito contro Cristina Tenuta che ha ammesso di avere un interesse nei confronti di Alessandro dopo la sua uscita. “Sei una falsa. Vieni da me dicendomi di non andare via e fai la finta amica”, le parole di Roberta.

Brando, Uomini e Donne/ Esterna e bacio con Raffaella: Beatriz...

Cristina ha così spiegato di aver capito di avere un interesse per Alessandro solo dopo esserci uscita e viene difesa da Tina Cipollari che non capisce l’accanimento di Roberta nei confronti della Tenuta. “Può capitare? Ok…Ci sta che ci rimanga male? Basta! Dov’è questo accanimento? Ha sentito che i due hanno passato la notte insieme e c’è rimasta male…”, le parole, invece, di Maria De Filippi che difende Roberta.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 gennaio: Cristian deluso da Virginia

Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, rissa sfiorata

Ad intervenire nella discussione è anche Armando Incarnato che punta il dito soprattutto su Alessandro Vicinanza. Secondo il cavaliere napoletano, Alessandro, durante il periodo in cui era fidanzato con Ida Platano, avrebbe parlato male non solo di Roberta Di Padua ma anche di Cristina Tenuta a cui ha deciso di concedere l’esclusiva.

“Quando Ida è diventata tronista lui ha rilasciato interviste, asserendo di essere rimasto male…Si è poi spenta la luce di Canale 5 è tornato qua dentro ed è uscito con Roberta e Cristina, sulle quali ne ha dette di ogni ad una cena…”, le parole di Armando a cui Alessandro ha risposto a muso duro sfiorando quasi la rissa.

Tina Cipollari, profezia su Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta/ Ecco come finirà a Uomini e Donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA