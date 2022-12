Armando Incarnato fuori da Uomini e donne?/ “Quando cerchi amore, ecco cosa fare..”

Uomini e donne, Armando Incarnato dice addio alla TV?

Quando si fanno sempre più vicine le vacanze natalizie, Armando Incarnato di Uomini e donne lancia un messaggio social, che desta il sospetto generale di un suo preannunciato addio alla trasmissione di Maria De Filippi. Riattivatosi sul suo profilo Tik Tok, Armando Incarnato condivide con il popolo del web un nuovo video che lo immortala mentre si trova al caldo di quella che si direbbe la sua residenza, mentre stringe tra le braccia un amico a quattro zampe, dal pelo bianco candido come quello della neve. In una giornata di fine autunno 2022, quindi, il protagonista napoletano veterano del trono over condivide così nel web un pezzo del suo privato, mentre si lascia riprendere in un video dalle vibes prenatalizie e si dà al libero sfogo sull’amore che cercherebbe da tempo, dentro e fuori il contesto di Uomini e donne.

“In un mondo di mascalzoni, quando vuoi amore non ti resta altro che adottare un cane – é il messaggio social che il cavaliere veterano del trono over rilascia nel nuovo video condiviso su TikTok, mentre lui é inquadrato con l’amico a quattro zampe-, guardate come é bello.. si chiama Simba”. Con il nuovo video Armando Incarnato si autodefinisce un “amante degli animali”, in un mondo colonizzato dagli esseri umani dove i sentimenti sembrano dirsi una utopia.

Armando Incarnato superstar su TikTok

Che il messaggio del napoletano sia il preludio di un preannunciato addio di Armando Incarnato a Uomini e donne? Da anni, il partenopeo sembra non riuscire a trovare l’anima gemella nello studio TV del dating show di Maria De Filippi e c’é chi tra i telespettatori attivi online lo accuserebbe di temporeggiare in TV al mero fine di accalappiarsi visibilità per business. Eppure Armando Incarnato, oggi webstar di Uomini e donne, si direbbe desideroso dell’amore, così come emerge nel suo ultimo video condiviso via TikTok, che in queste ore fa incetta di interazioni social tra like, commenti di consenso e condivisioni.

Chissà, quindi, se il napoletano vorrà lasciare nell'imminente il dating show o in alternativa proseguire la sua ricerca dell'amore al trono over













