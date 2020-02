Armando Incarnato/ “Gesto insolito” per Veronica Ursida e lei piange (Uomini e donne)

Signori e signore siete pronte a seguire ancora Veronica Ursida e Armando Incarnato? I due, nel bene e nel male, stanno facendo sognare i fan di Uomini e donne e anche pomeriggio succederà lo stesso visto che non mancheranno i colpi di scena almeno secondo quanto possiamo vedere dal video anticipazioni pubblicato poco fa su Witty tv. Purtroppo non si vede molto ma, soprattutto, non si vede come sono vestiti i signori del parterre del programma e cosa farà Armando per Veronica, l’unica cosa che si capisce dal video è che il “gesto è insolito” e fa commuovere la bella dama che sorride timida mentre si asciuga gli occhi emozionati e pieni di lacrime. Sullo sfondo rimangono gli opinionisti che continuano a ribadire quello che è successo senza svelare altri indizi. In particolare, Gianni Sperti dice: “Ha ragione Tina, questo gesto Armando non lo fa tutti i giorni”.

ARMANDO INCARNATO TORNA ALLA CARICA CON VERONICA URSIDA?

Subito dopo Maria De Filippi parla ancora con Veronica Ursida che ammette di essersi commossa alzando la paletta con un bel dieci. Cosa è successo e cosa vedremo oggi pomeriggio? La sfilata movimentata dei signori potrebbe portare a galla proprio il legame che Armando e la bella biondina continuano ad avere nonostante gli ultimi alti e bassi che li hanno portati ad allontanarsi. L’ultima volta, in particolare, Armando non aveva apprezzato il vestito di Veronica tanto da darle 5 con buona pace di Tina che era partita all’attacco: ““Sei proprio un omuncolo. Le dai cinque solo perchè lei ti ha smascherato in alcune occasioni. Il tuo voto non è reale“”. Il resto lo scopriremo durante la puntata di cui, soprattutto oggi, si sa davvero molto poco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA