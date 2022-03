Armando Incarnato: “Io e Ida Platano insieme? Non lo so”/ “Lei a Uomini e Donne…”

Armando Incarnato, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, parla del rapporto con Ida Platano. Tra il cavaliere napoletano e la dama c’è una forte amicizia. Tuttavia, c’è anche chi pensa che i due siano perfetti per stare insieme. Armando, però, di fronte a tale possibilità, non nasconde di avere dei dubbi. “Non lo so se siamo fatti l’uno per l’altra, ma Gianni è un uomo sensibile e ha la capacità di vedere dove c’è amore e dove non c’è”, ha spiegato Armando al magazine ufficiale della trasmissione.

Armando che è ancora alla ricerca dell’amore, parlando di Ida, ha commentato la situazione tra la dama e Alessandro, il cavaliere che sta frequentando e con cui è esplosa la passione dietro le quinte durante una puntata della trasmissione di Maria De Filippi. Secondo Armando, Ida e Alessandro cercano cose diverse per poter stare insieme. “Ida e Alessandro non sono fatti l’una per l’altro, anche se c’è interesse reciproco. Ida cerca l’amore, lui la leggerezza”, ha aggiunto.

Armando Incarnato: “Ida Platano? Mi auguro che si svegli”

Nella lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Armando Incarnato si lascia andare a belle dichiarazioni nei confronti di ida Platano che ha imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso del tempo. Il cavaliere napoletano che ammette di non credere in un futuro tra Ida e Alessandro, smentisce chi considera Ida una donna pesante.

“Con una donna come lei c’è un solo modo di comportarsi: prenderle la mano e restare al suo fianco. Lei non chiede altro: nulla d’impossibile. D’altronde l’amore è questo: camminare insieme. Io che la conosco posso dire che Ida non è una donna pesante e non ha alcun problema irrisolto. Le sue reazioni sono del tutto normali. Spero, a malincuore, che Ida si svegli, capisca e chiuda definitivamente questa porta dalla quale non entra luce”.

