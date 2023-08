Armando Incarnato lascia Uomini e Donne?/ Lui sbotta: “Io non sono il vostro business, vergogna!”

Armando Incarnato rompe il silenzio e svela se lascia davvero Uomini e Donne

Da settimane ormai si parla di un possibile addio di Armando Incarnato a Uomini e Donne. C’è chi parla di ‘cacciata’ dal programma, chi invece di uscita di scena voluta dal cavaliere; un’indiscrezione che negli ultimi giorni si è intensificata, al punto tale da scatenare l’intervento del cavaliere del Trono Over.

Stanco delle continue insinuazioni sul suo conto, Armando ha rotto il silenzio e con un lungo post ha chiarito come stanno le cose, lanciando anche un’accusa alle ‘fake news’ sul suo conto. “Avete stancato voi e questi articoli sulla mia persona. – ha tuonato Incarnato – Per prendere click e visual alle vostre pagine scrivete cose che non esistono, notizie fake prive di fondamenta. Cose che non stanno né in cielo né in terra.”

Il cavaliere di Uomini e Donne ha così proseguito: “Della mia vita faccio quello che mi pare. Resto in vacanza fino a quando ne ho voglia, nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come tantomeno il quando. Applicate un minino mi coscienza al vostro lavoro e fate attenzione a ciò che scrivete sul mio conto.”

Lo sfogo di Armando contro le fake news che lo vedono protagonista si è concluso tra parole dure: “Grazie alla vostra mania di grandezza e alla voglia che avete di far credere agli utenti che sapete tutto su tutti una persona a me molto cara sta crescendo con un’idea sbagliata nei miei confronti. – e ancora – Io non sono il vostro business e soprattutto non sono quello descritto nei vostri articoli. Fossi in voi mi vergognerei. Guardate bene l’orologio e ricordatevi che il tempo è galantuomo. Non avete rispetto di niente e di nessuno e a tempo dovuto non avrò rispetto di niente e di nessuno!” Parole, quelle di Armando, che sembrano dunque smentire il suo addio a Uomini e donne.

