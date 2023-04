Armando Incarnato, lite con Aurora Tropea a Uomini e Donne/ “Fai le corna quando…”

Armando Incarnato, lite con Tina Cipollari e Gianni Sperti

Armando Incarnato finisce nel mirino di Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e Donne. A scatenare la discussione è la scelta di Armando di lasciare lo studio durante il confronto tra Gemma Galgani e Silvio. Quando il cavaliere napoletano torna in studio, i due opinionisti chiedono il motivo della sua uscita e il cavaliere napoletano risponde: “Perchè questo signore alle mie spalle (Silvio, ndr) ha detto una parola che non mi è piaciuta”. La spiegazione, però, non convince Gianni e Tina che non condividono il modo di fare di Armando esortandolo a controllarsi per evitare la discussione restando in studio.

A difendere Armando, però, è Maria De Filippi: “Preferisco che lui esca piuttosto che iniziare una discussione. A me non cambia nulla che lui esca dallo studio. Anche Tina esce spesso”, fa notare la conduttrice ribadendo di preferire la scelta di Armando di alzarsi e uscire quando sente qualcosa che non gli piace piuttosto che dare il via ad un vera e propria lite.

Aurora Tropea contro Armando Incarnato

A scagliarsi contro Armando incarnato è anche Aurora Tropea. “Quando passo guardi in basso e fai le corna”, sbotta la dama del trono over di Uomini e Donne. Un’accusa che Armando rigetta e chiede alla dama di dirgli quando avrebbe fatto quel gesto. “Io credo ad Aurora”, commenta Gianni Sperti mentre Maria De Filippi ammette di non sapere assolutamente nulla di tale situazione. “Il filmato non c’è”, aggiunge poi la conduttrice.

Armando, così, nega di aver fatto un gesto del genere mentre Aurora puntualizza di aver visto quel gesto e di essersi confidata anche con un’altra dama.

