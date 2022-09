Armando Incarnato: lite con Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ “Senza pal*e”. Maria

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, lite a Uomini e Donne

Clima infuocato a Uomini e Donne nella puntata del 30 settembre. Ad animare lo studio sono stati Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo ha aperto la puntata chiedendo a Federica Aversano di prendere un caffè prima di decidere se sedersi o meno tra i corteggiatori del trono classico. Una richiesta che Federica non può e non vuole accettare. “Tu hai paura che lei ti elimini”, sbottano in studio. “Non mi interessa più”, afferma Federica. “Guarda qua, sono passati cinque minuti. Era grande il suo interesse”, commenta ironicamente Riccardo. A puntare il dito contro il cavaliere pugliese sono Gianni Sperti e Armando Incarnato.

“Federica perdi tempo con uno che ha preso in giro a tutti? Ha lasciato il numero a Cristina, ha preso in giro Ida, tornerà a frequentare Roberta (Di Padua ndr). Sei un senza pal*e, le pal*e non le hai mai avuto perchè altrimenti ti saresti seduto tra i corteggiatori”, sbotta il cavaliere napoletano.

Maria De Filippi ironizza su Riccardo Guarnieri

“Se ti piaceva Federica, durante l’estate, andavi a Napoli e la contattavi sui social come si fa oggi. Se ti piaceva davvero si sedevi tra i corteggiatori”, sbotta ancora Armando non credendo all’interesse di Riccardo per la Aversano. Di fronte all’insistenza di Riccardo Guarnieri di bere un caffè con Federica Aversano prima di decidere se sedersi o meno tra i corteggiatori, Maria De Filippi ironizza: “Riccardo ma che caffè prendi tu di diverso dal nostro? Come è fatto il tuo caffè? Cosa sarebbe successo intorno a quel tavolino?” – chiede Maria.

“Ci saremmo conosciuti un po’ di più”, risponde Maria che spiega come il fine dell’esterna sia quello di capire se alla tronista piace o meno il corteggiatore. “Tu hai paura del rifiuto. Ti scossa il fatto che lei, prima della fine, possa scaricarti ed eliminarti”, conclude la De Filippi.

