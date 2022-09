Uomini e donne, Roberta Di Padua bombarda l’ex Riccardo Guarnieri/ “Mi ha invitata..”

Uomini e donne, Roberta Di Padua torna all’attacco dell’ex, Riccardo Guarnieri: il retroscena compromettente

Si infiamma il gossip circolante sul conto di Riccardo Guarnieri, la re-entry tra i cavalieri storici al trono over di Uomini e donne, che in queste ore è silurato da una bomba sganciata dall’ex Roberta Di Padua rispetto al suo ritorno alla corte di Maria De Filippi. L’occasione di quella che sembra essere una frecciatina esplosiva della dama napoletana all’ex tarantino, è un’intervista che Roberta Di Padua ha concesso a Uomini e donne magazine, tra le pagine del numero della rivista settimanale in edicola dal 30 settembre 2022, dedicata ai protagonisti del dating-show di Canale 5, dove la napoletana si palesa infastidita dalla condotta di latin-lover che ora assumerebbe Riccardo Guarnieri al trono over, dividendosi tra due fuochi in trasmissione, la tronista Federica Aversano e l’altra ex , Ida Platano: “Mi ha dato fastidio, perché solo due mesi prima del suo ritorno nel programma mi aveva invitato a Taranto. Comunque non provo più nulla, ora”, sono le dichiarazioni infuocate con cui Roberta Di Padua oscura la posizione dell’ex Riccardo Guarnieri, rispetto al retroscena intimo di un invito del cavaliere alla terra natale di lui, che ora viene a galla.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza/ Addio a Uomini e Donne, Armando e Riccardo...

Così come Riccardo Guarnieri, anche Roberta Di Padua è rientrata al trono over come volto storico di Uomini e donne alla ricerca dell’amore, reduce da diverse frequentazioni finite male: “alla fine sparivano tutti”. Secondo le ipotesi sollevate dalla dama rispetto alla sua singletudine, il suo status di donna single è legato ad un pregiudizio dell’uomo medio rispetto alla figura di una mamma-single e donna in carriera come lei, che però sa essere al tempo stesso volitiva e passionale. Una donna forte, che potrebbe spaventare l’uomo, tanto da allontanarlo dopo un approccio fisico. Che la vita di Roberta Di Padua appaia troppo impegnativa per un uomo che voglia stare al suo fianco?

Uomini e donne, Davide Donadei ha tradito Chiara Rabbi?/Dopo Roberta parla l'ex Amici

Roberta Di Padua si apre sul caso Davide Donadei e Chiara Rabbi del trono classico, a Uomini e donne magazine

Così come poi rivela nell’intervista, inoltre, Roberta Di Padua si dice dispiaciuta del fatto che l’ex corteggiatrice Chiara Rabbia sia rimasta di sasso alla testimonianza ripresa al confronto in studio, del bacio registratosi con l’ex tronista ed ex di quest’ultima Davide Donadei a Napoli, due mesi dopo la rottura tra i due giovani, un incontro venuto a galla la scorsa estate 2022 con le immagini dell’avvistamento circolate in rete, per cui la ragazza sostiene che il giovane l’abbia tradita con lei durante il fidanzamento: “Mi è dispiaciuto vedere Chiara stare male…”.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri prende in giro Federica Aversano?/ L'accusa

E ora, con il retroscena intimo svelato ai danni di Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua potrebbe lasciare di sasso Ida Platano, che sembrerebbe interessata a riconquistare le attenzioni dell’ex tarantino a Uomini e donne, tentando di farlo ingelosire con la frequentazione in atto avviata con la new-entry al trono over, Claudio, un personal trainer 38enne originario di Napoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA