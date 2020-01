Armando Incarnato/ “Non parlo di Roberta Di Padua. Veronica..” (Uomini e Donne)

Armando Incarnato torna a parlare di Roberta Di Padua e Veronica Ursida. Protagonista delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne, in cavaliere, ai microfoni del bagazine ufficiale della trasmissione, torna sull’accesa discussione avuta con Roberta che l’ha accusato di non raccontare la verità e di prendere in giro le donne. “Di Roberta non ho nulla più da dire in questo momento, vorrei solo stesse lontana da me milioni di chilometri. Lei la verità la conosce e non voglio sprecare parole e fiato, perché è stata una donna che ha provato a mettermi in cattiva luce in modo tale che da oggi per lei non ci sarà più uno sguardo da parte mia”, ha spiegato Armando Incarnato. Sui motivi che l’hanno spinto, invece, a chiedere il numero di telefono a Barbara De Santi, dice: “Le frequentazioni di Barbara sembrano sempre fermarsi a qualche uscita, a qualche cena in cui c’è sempre qualcosa che non va bene. Mi sono sempre chiesto il motivo di questa consuetudine e da uomo volevo scoprire perché questa donna è cosi misteriosa nelle conoscenze…”.

ARMANDO INCARNATO: “VERONICA URSIDA? POCO CHIARA”

Veronica Ursida è la donna che Armando Incarnato ha frequentato per mesi. A causa di diverse incomprensioni, però, la dama e il cavaliere del trono over hanno deciso d’interrompere la conoscenza. Nonostante tutto, però, Veronica è l’unica donna che Armando non ha mai “screditato“. “Lei non è stata cattiva nei miei confronti, ma è stata in più occasioni poco chiara e nelle ultime puntate ci sono stati troppi scontri. Eravamo un uomo contro una donna e non un uomo insieme a una donna che raccontano qualcosa di bello. E io non voglio più questo. Non capisco perché abbia avuto tante remore nel dire che mi ha baciato, che è stata bene. Io ho bisogno di una persona che non abbia paura di manifestare quello che sente”, ha spiegato il cavaliere che, nonostante le numerose polemiche che l’hanno coinvolto, non si è mai pentito di niente. “Nella vita sono solito mettermi in discussione, capire dove ho sbagliato e all’occorrenza chiedere scusa, ma non mi pento mai”, conclude.

