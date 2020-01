Barbara De Santi Vs Mattia/ “Quattro per la mia sfilata? Lui…” (Uomini e donne)

Signori e signore prendete i pop corn perché oggi andranno in scena le sfilate, sia di dame e cavalieri, in quel di Uomini e donne. Il trono over torna protagonista e con esso anche Barbara de Santi che in questi ultimi giorni si sta concentrando soprattutto sulla questione amore mancato. La dama non riesce a trovare l’amore nel programma anche se a più volte ribadito il fatto che riesce a stare da sola e sta bene anche così. A questo punto verrebbe da chiedere il perché della sua presenza nel programma ma quello che sappiamo è che molte dinamiche, discussioni comprese, prendono il via proprio grazie alla sua presenza a Uomini e donne. Anche oggi sarà così perché pure in passerella Barbara non le manderà di certo a dire. La bella maestrina sfilerà sul tema “Bella da far perdere la testa” ma, a quanto pare, proprio Mattia, il cavaliere con cui è uscita ultimamente, le appiopperà un quel quattro.

BARBARA DE SANTI SBOCCA CONTRO MATTIA A UOMINI E DONNE

Sarà allora che inizierà la discussione perché di certo lei non merita un quattro per il suo vestito e nemmeno per il suo modo di sfilare. Barbara de Santi andrà all’attacco di Mattia che sembra essere pronto a battere in ritirata proprio per via del suo carattere un po’ aggressivo. I due dibatteranno molto su questa cosa perché già ne hanno parlato la scorsa settimana ma sembra proprio che non ci sia una soluzione e che lui sia rimasto così male dal comportamento della dama tanto da decidere come e quando chiudere con lei finendo di punirla proprio con il quattro oggi nella sfilata, lo stesso che non le permetterà di vincere abbassando la sua media. Inutile dire che questo la manderà in tilt ancora di più.

