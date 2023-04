Armando Incarnato: “Non permetto di infangare il cammino con De Filippi”/ Lo sfogo

Uomini e donne, Armando Incarnato replica all’accusa di Aurora Tropea: la risposta social

Armando Incarnato rompe il silenzio sull’accusa di Aurora Tropea, subita a Uomini e donne, con tanto di menzione di Maria De Filippi. Nella puntata della popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi andata in onda l’11 aprile, dal parterre del trono over Aurora Tropea sostiene di avere le prove che inchioderebbero Armando Incarnato. La dama si dichiara a conoscenza del fatto che il napoletano abbia pensato di tentare a prendere parte ai casting previsti alle selezioni dei concorrenti del Grande Fratello vip, per poi vedersi bocciato al tentativo sul nascere con un feedback negativo. Una segnalazione compromettente, che taccia il partenopeo di non essere interessato alla ricerca dell’amore, obiettivo cardine di Uomini e donne, se non per visibilità mediatica ai fini di collaborazioni e nuove esperienze nello showbiz, in primis made in TV. E a fronte dell’accusa, intanto, Armando Incarnato replica in un nuovo post condiviso pubblicamente via Instagram.

” Non consento a nessuno di infangare,

sporcare o minare il mio cammino fatto di stima, lealtà e rispetto immenso nei confronti di Maria e delle persone che lavorano con lei -esordisce nello stato social dove rompe il silenzio sull’accusa subita da Aurora Tropea, Armando Incarnato -.Avete usato cattiveria astio e invidia per mettermi in ginocchio ma vi serve ben altro per farlo”. Ma non é tutto. Perché il messaggio social del napoletano e protagonista veterano al trono over di Uomini e donne, poi prosegue: “Da piccolo mi hanno insegnato una cosa: Le cattiverie restano a chi le fa, perché chi le riceve prima o poi le dimentica”.

E, in conclusione della aspra replica, infine Armando Incarnato si dichiara piccatamente sprovvisto di un manager, contrariamente a quanto sostiene l’accusa a suo carico: “Per info e collaborazioni contattate sto C…., perché il manager é impegnato”.

Le reaction al contrattacco di Armando Incarnato

Un messaggio, quello di Armando Incarnato, che é ora virale su Instagram e fa incetta di like, commenti e condivisioni social, con gli utenti che si dicono perlopiù schierati dalla parte del napoletano e contro Aurora Tropea di Uomini e donne. “Grande Armando! Avanti cosi’, sei vero!”, si legge tra i commenti social di supporto, e non mancano le critiche per il cavaliere di Uomini e donne, che lo tacciano di inscenare un finto interesse alla ricerca dell’amore in TV per affermarsi come personaggio popolare: “Ti sei montato la testa, sei in una trasmissione per cercare una donna non per fare continue polemiche. Non fai parlare nessuno, sovrasti con le urla, io

oggi ho girato ero nauseata dal casino

che hai fatto, non se ne può più…”.

