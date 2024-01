Armando Incarnato: “Quando si darà importanza alla persona…”/ Silenzio rotto sull’assenza a Uomini e donne

Uomini e donne, Armando Incarnato spiazza i fan: il messaggio social nell’assenza al trono over

Armando Incarnato, grande assente tra i protagonisti veterani al trono over di Uomini e donne, rompe il silenzio social, nel mezzo della lontananza dalla TV. E l’occasione é un nuovo intervento social che lo storico cavaliere napoletano alla ricerca dell’amore a Uomini e donne registra a mezzo Instagram, con tanto di messaggio sibillino. Parole, quelle che si attenzionano tra i post dei personaggi vip di Uomini e donne che registrano tra le reazioni più disparate nel web, degli internauti, non solo da parte degli spettatori fedeli del dating show di Maria De Filippi a cui il napoletano prendeva parte anno fa.

Da diverse settimane, ancor prima che il format sui sentimenti in onda sulle reti Mediaset si concedesse una pausa dalla messa in onda sulle reti TV e streaming di casa Mediaset, Armando Incarnato si impone con il rumore assordante di un silenzio mediatico alla sua grande assenza da Uomini e donne. Ma, intanto, tra le righe del messaggio di re-entry via Instagram, fa sapere:

“Quando inizieranno a dare veramente

valore alla mia persona, forse inizierò a prendere in seria considerazione la mia presenza nella loro vita“, attenziona quindi nel suo messaggio sibillino, il veterano protagonista a Uomini e donne, forse al preludio di un preannunciato addio a Uomini e donne.

Le reaction al messaggio sibillino di Armando Incarnato

Tra gli internauti, nei commenti social rilasciati dagli internauti al post di Armando Incarnato, c’é chi infatti scommetterebbe in un possibile addio all’orizzonte del cavaliere. “Continue delusioni…Fai un esame di coscienza, prenderai meno delusioni”, si legge tra i commenti, poi ancora “Si sente la tua mancanza a U&D”. E una domanda sorge, ora, spontanea. Che Armando Incarnato sia ormai realmente lontano dallo studio di Uomini e donne, prossimo all’addio definitivo al dating show di Maria De Filippi?

Il rientro post-Natale 2023 nei palinsesti Mediaset del dating show, intanto, é previsto per il prossimo lunedì 8 gennaio 2024, con la messa in onda prevista in onda sulle reti TV e Streaming Mediaset.











