Armando Incarnato, rose rosse per Jessica a Uomini e Donne/ Marika: “Vuoi giocare”

Armando Incarnato tra Marika e Jessica a Uomini e Donne? Il cavaliere napoletano è tornato nel parterre del trono over per trovare davvero l’amore. Desideroso di trovare la donna dei suoi sogni, Armando ha cominciato una conoscenza con Marika. Il cavaliere e la dama si stanno conoscendo da alcune settimane, ma nessuno dei due ha concesso l’esclusiva. Armando, infatti, di fronte alla presenza di Jessica, non ha nascosto il suo interesse. La nuova dama ha colpito immedatamente Armando che ha deciso di fare un gesto importante per cominciare un corteggiamento.

Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio di Uomini e Donne Jessica. La conduttrice trasmette poi un filmato in cui si vede Jessica ricevere una rosa rossa da parte di un mittente anonimo. In studio, Armando conferma di essere stato lui ad inviare la rosa rossa a Jessica scatena la reazione di Marika.

Armando Incarnato, lite con Marika a Uomini e Donne

Armando Incarnato rivendica il diritto di corteggiare Jessica. “Non ho fatto nulla di male. Lei è una donna che vuole essere corteggiata, io sono un uomo all’antica a cui piace corteggiare e l’ho fatto inviandole una rosa rossa”, puntualizza Armando che ricorda a Marika come fossero d’accordo nel vedere e conoscere anche altre persone.

“Per me tu stai giocando, non vuoi fidanzarti e la rosa dovevi inviarla a me”, sbotta Marika che non accetta l’atteggiamento del cavaliere napoletano. Jessica, da parte sua, ammette di essere molto diffidente al punto da non avergli ancora dato il numero di telefono. Cambierà idea?

