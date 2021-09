Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Tra Marika e Jessica: Gianni Sperti…

Armando Incarnato tra Jessica e Marica. Il cavaliere napoletano che è tornato a Uomini e Donne per trovare l’amore ha cominciato a conoscere Marica con cui c’è stata subito una forte attrazione. I due, tuttavia, pur uscendo insieme da un po’ di tempo, non hanno alcuna intenzione, per il momento, di concedersi l’esclusiva. Pur piacendosi, infatti, sia Armando che Marica vogliono conoscere altre persone e, nella puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri, il cavaliere napoletano non ha nascosto il proprio interesse per Jessica, una nuova e giovanissima dama del parterre del trono over.

Marica, pur ammettendo di essere infastidita dalla voglia di Armando di conoscere altre persone, ha spiegato di non poterlo impedire e di voler lei stessa non precludersi la possibilità di uscire con altri cavalieri del parterre o che arriveranno in trasmissione solo per lei.

Armando Incarnato, lite con Gianni Sperti a Uomini e Donne?

L’atteggiamento di Armando Incarnato continua a non convincere Gianni Sperti che non si fida affatto delle intenzioni del cavaliere napoletano. Sperti, infatti, è convinto che Armando chiuderà la frequentazione con Marica, uscirà con Jessica per poi fare esattamente la stessa cosa.

L’opinione di Sperti scatena la reazione del cavaliere napoletano che rivendica la sua voglia di trovare l’amore e di lasciarsi andare alle emozioni. Protagonista del trono over da diverso tempo, troverà la donna della sua vita tra Jessica e Marica? Lo scopriremo nel corso della stagione.

