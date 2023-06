Armando Incarnato, scoppia la polemica in vacanza: “Gelosia e invidia”/ Sfogo del cavaliere di Uomini e Donne

Armando Incarnato nel mirino degli haters: nuovo sfogo del cavaliere di Uomini e Donne

Mentre c’è chi si chiede se tornerà a settembre nel parterre di Uomini e Donne, Armando Incarnato torna nel mirino degli haters per alcune storie postate su Instagram. Il cavaliere del Trono Over, dopo lo sfogo di qualche giorno fa contro un poliziotto, torna su Instagram per rispondere a chi lo ha accusato di essere ‘falso’. “Ovviamente la gente ha sempre da dire, – è sbottato Armando – diciamo che a me fa anche un po’ piacere smentire la gente di…, che o per gelosia o invidia hanno sempre da dire qualcosa sulla mia persona, o per lo meno vogliono sempre insinuare qualcosa”.

Ma facciamo un passo indietro, chiarendo le motivazioni che hanno portato Incarnato a questo sfogo. Tutto ha avuto inizio quando Armando si è mostrato con la sua moto e ha ringraziato tutti coloro che si sono preoccupati per lui: “Grazie di cuore alle persone che in direct mi hanno scritto vai piano in moto”.

Armando Incarnato, la risposta alle critiche: “Ma a voi cosa ve ne fott*?”

Quando però poco dopo Armando Incarnato invece che in moto si è mostrato con una lussuosa automobile, un hater gli ha scritto: “Quanto sei falso, sei partito con la moto ora metti la storia con la macchina”. Di fronte a questa accusa, il cavaliere di Uomini e Donne ha perso le staffe e ha deciso di rispondere in video alle accuse: “La macchina era già qui. – ha spiegato – Amo smentirvi, anche se fosse così ma a voi cosa ve ne fott*? Quando vado in vacanza amo avere tutti i confort e le comodità, il problema vostro qual è, anche se ho messo una storia che non è di oggi a voi cosa cambia”, ha quindi concluso.

