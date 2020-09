Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Claudia lo rifiuta: “Sei un cafone, non esco…”

Armando Incarnato sbotta contro Claudia LaFirenze, la nuova dama pugliese che, essendo single, ha deciso di vivere l’esperienza di Uomini e Donne sperando di trovare l’amore. Dopo aver difeso Pamela Barretta contro Enzo Capo, Armando torna ad occuparsi della sua vita. Mamma di un ragazzo di 17 anni e di una bambina di 3, Claudia si è presentata in trasmissione attirando immediatamente l’attenzione di Armando a cui ha concesso il numero di telefono. Un gesto che ha entusiasmato il cavaliere napoletano, sicuro di poter avere una possibilità e di poter uscire per conoscerla meglio. Claudia, però, dopo aver accettato di dare ad Armando il suo numero di telefono, ha fatto un passo indietro e rinunciando ad uscire con Armando. Alla compagnia del cavaliere napoletano, la nuova dama di Uomini e Donne ha preferito restare insieme alle amiche. Una decisione che non è stata affatto gradita da Armando che, in trasmissione, spiega i motivi della sua rabbia.

ARMANDO INCARNATO CONTRO CLAUDIA A UOMINI E DONNE

Durissimo botta e risposta tra Armando Incarnato e Claudia LaFirenze. “Io Ho lasciato il numero a lei e a Sara perchè erano le persone che, esteticamente, mi avevano colpito di più. Lei mi scrive alle 9 e l’ho chiamata. Mi ha detto che era a cena con le amiche e le ho chiesto se avesse delle amiche a Roma”, spiega Armando. “Lei mi ha detto che mi avrebbe inviato la posizione affinchè l’andassi a prendere. Questo non succede e l’ho chiamata due volte senza ricevere risposta. All’improvviso mi arriva una sua chiamata. Io pensavo che mi dicesse di andarla a prendere e, invece, la chiamata era partita per sbaglio e ho sentito la conversazione e avendo due telefoni in mano ho registrato tutto. Una ragazza le dice di rispondermi e lei dice che preferiva uscire con quattro donne invece che uscire con uno che neanche conosceva”, spiega Armando. “Io ho detto che preferivo uscire con quattro donne piuttosto che uscire con uno che in puntata mi ha detto fai pace con il cervello solo perchè ho ballato con un altro ragazzo. Sei un cafone“, sbotta Claudia che esorta Armando ad indossare una camicia. “E tu metti un pantalone la prossima volta così sei più composta”, risponde Armando scatenando la dura reazione del parterre femminile.



