Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Due di picche e dura discussione con…

Armando Incarnato torna ad essere il protagonista di Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano che, nella scorsa stagione, è stato spesso al centro della bufera per i suoi litigi con Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna a cercare l’amore in tv. Ancora single, Armando ha deciso di tornare in trasmissione sperando di poter finalmente trovare la donna della sua vita. Con la novità della formula mista, Incarnato ha anche chiesto a Maria De Filippi se sia possibile uscire con le corteggiatrici del trono classico che abbiano dai 30 anni in su. La conduttrice ha spiegato che nulla è vietato soprattutto se una simpatia dovesse trasformarsi in qualcosa di più. Tuttavia, nonostante le bellissime ragazze del trono classico, Armando ha messo gli occhi su una delle nuova dame a cui ha deciso di lasciare immediatamente il numero. Sarà quella giusta?

ARMANDO INCARNATO BIDONATO

Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Armando Incarnato a Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano, tra le tante nuove dame della trasmissione, ha messo gli occhi su Claudia LaFirenze. Come fa sapere il vicolo delle News, Claudia, pur accettando il numero di telefono di Armando, ha preferito fare un passo indietro decidendo di non presentarsi più all’appuntamento con il cavaliere napoletano e restando in compagnia delle amiche. Un atteggiamento che scatena la dura reazione di Armando, deluso da Claudia, ma soprattutto non accetta il due di picche. La nuova dama, però, sembra decisa a non conoscerlo, soprattutto a causa per le sue dure reazioni del passato. Armando si rassegnerà o cercherà di farle cambiare idea?



© RIPRODUZIONE RISERVATA