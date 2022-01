Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Corteggia Denise, ma è una pretendente di Matteo

Armando Incarnato ancora protagonista di Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano del trono over non è ancora riuscito a trovare l’amore e, in attesa di una donna che gli faccia battere realmente il cuore, si guarda intorno. Tra le tante donne presenti nello studio di Uomini e Donne, Armando ha notato anche Denise, la bellissima corteggiatrice di Matteo Ranieri. Nella puntata di Uomini e Donne del 25 gennaio, Maria De Filippi, dopo aver mostrato l’esterna di Matteo e Federica, ha annunciato la presenza di un filmato con Armando e Denise protagonisti.

Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ "Sono preso da Federica, ma da parte sua non..."

Nessuna esterna ufficiale tra i due, ma un dialogo avvenuto nello studio di Uomini e Donne durante il quale il cavaliere napoletano ha provato a conoscere meglio la 29enne che non ha negato un po’ del suo tempo ad Armando la cui iniziativa, però, scatena le critiche di Gianni Sperti.

Armando Incarnato e Denise, flirt in corso?

“Denise non è la fidanzata di Matteo (Ranieri ndr) a cui voglio davvero bene. L’ho semplicemente fermata perchè voleva andare via“, ha spiegato Armando Incarnato dopo aver visto il filmato in cui parla con la corteggiatrice del tronista di Uomini e Donne. Il gesto di Armando, però, scatena la reazione di Gianni Sperti, convinto che il suo non sia un interesse reale.

Alessandro e Pinuccia/ Uomini e Donne: "So che hai una certa età, ma ho bisogno..."

“Vuole solo dimostrare di poter conquistare una donna“, spiega l’opinionista del dating show di canale 5, convinto che il cavaliere napoletano non abbia realmente intenzione di trovare l’amore. Denise, da parte sua, non nasconde di voler conoscere solo Matteo il quale, durante il confronto con Federica, spiega di voler conoscere bene anche Denise.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 gennaio: prime esterne per Luca Salatino

© RIPRODUZIONE RISERVATA