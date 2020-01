Armando Incarnato/ Uomini e Donne: le prove d’innocenza riconquistano Veronica

Cosa accadrà durante la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne? Lo scorso mercoledì 8 gennaio è stata registrata una nuova puntata presso gli studi Elios. Le anticipazioni proposte dal VicoloDelleNews, parlano chiaro e raccontano di nuovi sviluppi riguardanti Armando Incarnato. Rammentiamo che il cavaliere aveva lasciato il dating show di Maria De Filippi dopo che Gianni Sperti lo ha accusato di avere una relazione fuori dalle quattro mura del programma. Secondo ciò che rivelano le news della registrazione, il campano ha avuto modo di tornare con la sua ex fidanzata Jeanette, per spiegare le ultime dinamiche. La donna avrebbe affermato che la relazione con il napoletano sarebbe finita ormai da tempo. Le fotografie comparse sui suoi profili social, nelle quali si vedeva la casa di Armando, risalirebbero al 2014. Tra i due attualmente ci sarebbe solo un rapporto di lavoro.

Armando Incarnato torna in studio: ecco le prove della sua “innocenza”

Jeanette, ex fidanzata di Armando Incarnato, lavora nel salone di parrucchiere del cavaliere del trono over. La donna durante la registrazione, sarebbe stata attaccata perché sui social avrebbe affermato che con Veronica, Armando avrebbe potuto avere solo un’attrazione fisica ma niente più serio e duraturo. Da parte sua, proprio la Ursida è finita nel mirino delle critiche web, dopo la sua reazione e il suo interessamento per lui nonostante gli ultimi retroscena. Gianni Sperti, ha pensato che i due fossero d’accordo. Per questo motivo, avrebbe chiesto il telefono della donna per controllare qualcosa di sospetto tra di loro. Dall’ispezione però, non è saltato fuori nulla di rilevante. Veronica quindi, ha voluto dare un’altra possibilità ad Armando: come andrà a finire?

© RIPRODUZIONE RISERVATA