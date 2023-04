Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Aurora e Sperti: colpa di un manager

Armando Incarnato protagonista a Uomini e Donne

Dopo la pausa pasquale, Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 11 aprile, con una puntata assolutamente imperdibile. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dell’appuntamento odierno con il dating show di canale 5 ci saranno le discussioni. In particolare, Armando Incarnato, cavaliere storico del trono over, sarà accusato da Aurora Tropea di avere un manager. La dama del trono over che si è scontrata più volte con Armando, in studio, porterà anche alcune prove e ciò scatenerà la reazione di tutti i protagonisti della trasmissione.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Due di picche da Claudio, Tina: "Non ti vuole"

Contro Armando, infatti, si scaglierà anche Riccardo Guarnieri. Il cavaliere napoletano, naturalmente, non resterà in silenzio, ma risponderà alle accuse e difenderà la propria posizione. L’accusa di Aurora, però, porterà anche Gianni Sperti ad intervenire dando vita ad un botta e risposta durissimo con Incarnato.

Nicole Santinelli, Uomini e Donne/ Smascherata da Riccardo Guarnieri: un biglietto...

Gianni Sperti contro Armando Incarnato

Tra Gianni Sperti e Armando Incarnato non c’è mai stata molto simpatia. Il cavaliere napoletano si è spesso scontrato con l’ex ballerino, ma anche con Tina Cipollari. Sia Gianni che Tina, infatti, non credono al suo desiderio di cercare l’amore e l’accusa di Aurora, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, porterà Sperti a puntare il dito contro Armando. Secondo Gianni, Incarnato rimprovererebbe agli altri protagonisti della trasmissione ciò che, in realtà, compie in prima persona.

In studio, così, ci sarà un’accesa discussione che coinvolgerà tutti e che porterà Armando a lasciare lo studio per evitare di alzare troppo i toni. Come reagirà, invece, Maria De Filippi?

Uomini e Donne, anticipazioni 11 aprile 2023/ Tutti contro Armando Incarnato

© RIPRODUZIONE RISERVATA