Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Lucrezia per una bottiglia di vino

Armando Incarnato protagonisti dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. Dopo aver discusso animatamente con Aurora Tropea, il cavaliere napoletano tornerà al centro dello studio nella puntata di oggi per raccontare le novità sentimentali. Sempre molto corteggiato, Armando, dopo essere uscito con Brunilde e Marianna, ha deciso di dedicarsi unicamente a Lucrezia Comanducci. Nei contronti della giovane dama di Roma, Armando ha provato un interesse immediato vedendola seduta tra le corteggiatrici di Gianluca De Matteis. Pronto a prendersi tutto ciò che desidera, Armando ha cominciato a corteggiare Lucrezia che, dopo l’addio alla trasmissione, è tornata per poter continuare a conoscerlo e a frequentarlo. Armando, chiuse le conoscense con Brunilde e Marianna, sta frequentando solo Lucrezia, ma nonostante il reciproco interesse, qualcosa non funziona.

ARMANDO INCARNATO GELOSO DI LUCREZIA COMANDUCCI

Armando Incarnato geloso di Lucrezia Comanducci? Il cavaliere napoletano cerca una donna che abbia solo occhi per lui e la scelta di Lucrezia di lasciarlo temporaneamente solo per andare a comprare una bottiglia di vino, scatena la rabbia del cavaliere. Al centro dello studio nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Armando racconterà di essersi arrabbiato con Lucrezia, rea di essersi allontanata dal Self Service in cui stavano cenando, per andare a comprare una bottiglia di vino in compagnia di un ragazzo che si era offerto di accompagnarlo. Una reazione che sarà giudicata esagerata dal parterre e da Gianni Sperti che giudicherà il suo atteggiamento “antico e retrogado”. Armando, però, giustificherà la propria reazione, ma cosa racconterà Lucrezia? La Comaducci continuerà a frequentare il cavaliere napoletano o deciderà di chiudere?



