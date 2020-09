Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari? Una scelta…

Armando Incarnato al centro della polemica nella nuova puntata di Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano, archiviata la scorsa stagione nel corso della quale è stato spesso attaccato. La nuova stagione non è iniziata diversamente per Armando che, dopo aver avuto uno scontro con Enzo Capo per difendere Pamela Barretta, ha avuto un’accesa discussione con la nuova dama Claudia LaFirenze che, dopo avergli lasciato il numero di telefono, ha preferito non uscire con lui restando a cena con le amiche. Un rifiuto che ha scatenato la dura reazione di Armando che si è scagliato contro la dama in studio per l’atteggiamento che ha avuto. Stando a quello che ha raccontato Armando, infatti, Claudia non le avrebbe detto apertamente di non voler uscire con lui. Archiviata la conoscenza con Claudia, Armando ha cominciato a frequentare un’altra dama, ma stando alle anticipazioni, anche con lei non è andata bene

TINA CIPOLLARI CONTRO ARMANDO INCARNATO

Tina Cipollari si scaglia duramente contro Armando Incarnato quando il cavaliere napoletano di Uomini e Donne annuncia di aver deciso di chiudere la conoscenza con la dama che stava frequentando. Una decisione che non piace affatto alla bionda opinionista, sempre dubbiosa nei confronti di Armando. Tina, infatti, è convinta che Incarnato non sia realmente interessato all’amore al punto che, tutte le sue frequentazioni, finiscono allo stesso modo. A pensarla come la bionda opinionista è il pubblico dello studio di Uomini e Donne che applaude Tina attaccando Armando. Come reagirà il cavaliere napoletano di fronte alla nuova accusa di Tina? Quale saranno i motivi che l’avranno spinto a chiudere definitivamente la conoscenza con la dama? Lo scopriremo tra poco durante la nuova puntata di Uomini e Donne.



