Armando Incarnato/ Uomini e Donne: “Non sono stato cacciato, via di mia volontà”

Armando Incarnato dice di non essere stato cacciato da Uomini e Donne. Nel corso della giornata di venerdì, presso gli studi Elios si sono registrate le nuove dinamiche over. Il campano è stato gentilmente invitato da Gianni Sperti ad abbandonare il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, dopo averlo clamorosamente smascherato. A tal proposito, queste indiscrezioni giungono dal VicoloDelleNews, come sempre dettagliato nel raccontare i fatti realmente accaduti. Ecco cosa si legge sul portale: “Tornando alla registrazione di ieri, abbiamo saputo dalla Bat-Talpa che è stata incentrata principalmente su Armando Incarnato, che finalmente, dopo le varie insinuazioni di Gianni Sperti che ripeteva da settimane che lui si vedeva con qualcuna fuori dal programma, è stato smascherato ed è stato invitato dall’opinionista a lasciare lo studio per sempre. Ovviamente le dame che lui stava frequentando si sono imbestialite e gliene han dette di tutti i colori”.

Armando Incarnato tuona: “Non sono stato cacciato!”

Alcune ore fa, proprio Armando Incarnato ha pubblicato nelle Stories di Instagram alcuni screen riportando delle conversazioni avvenute con alcuni blogger che seguono costantemente il programma e le dinamiche dei suoi protagonisti. In particolare, l’account Instagram “Vip dietro lo spettacolo”, precisa che il cavaliere non sarebbe stato cacciato dalla trasmissione, riportando proprio le parole dell’imprenditore. “Nessuno ha cacciato nessuno, avete rotto i c… insulti e offese per il termine che avete usato, la parola “cacciato” è molto brutta, anticipazioni non ve ne do, ma ripeto: nessuno ha cacciato nessuno”. In sostanza, esattamente come scrive il Vicolo, Gianni Sperti lo ha smascherato e poi lo ha invitato ad abbandonare il dating show per sempre e lui è andato via. Non sarà stato “cacciato”, va bene. Certamente però, ha preso in giro la redazione. Proprio lui che nemmeno una settimana fa, aveva fatto buttare fuori dal programma Juan Luis Ciano, ex corteggiatore di Gemma Galgani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA