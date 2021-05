Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Patty: “Ci samo baciati”. Lui nega, Maria sbotta..

Show di Armando Incarnato nello studio di Uomini e donne. Il cavaliere napoletano, dopo un periodo di pausa, torna in trasmissione per confrontarsi con le tre ragazze con cui si stava frequentando. Patty, al centro dello studio, racconta che, prima della pausa di Armando, tra di loro, ci sono stati diversi baci. “Siamo stati a cena. Abbiamo trascorso insieme tre ore. Era tutto tranquillo e poi mi ha chiesto di guardare un film insieme. Siamo andati nella stanza dell’albergo e ci siamo baciati per La dama svela che Armando le avrebbe chiesto di non raccontare niente alla redazione, ma il cavaliere minuti e poi mi ha chiesto di non dire niente alla redazione”, racconta Armando. Il cavaliere napoletano smentisce tutto. In studio, infatti, punta il dito contro Patty smentendo di averla baciata. Ida Platano interviene e ricorda come, all’epoca della loro frequentazione, Armando fece la stessa cosa. Maria De Filippi, furiosa, attacca il cavaliere credendo fortemente alla versione di Patty.

ISABELLA RICCI, UOMINI E DONNE/ "Troppo complimenti da Giovanni, non ho trovato..."

Armando Incarnato, lite con Maria De Filippi

Armando Incarnato esorta Patty a non prendersi troppe confidenze con lui, ma Maria De Filippi interviene subito. “Se una donna ha trascorso quattro ore con te in una camera d’albergo, sei tu che le hai dato la confidenza“, dice la conduttrice che sottolinea come il racconto di Patty sia molto più veritiero di quello di Armando. “Non ho mai baciato questa donna”, replica Armando. “Quale motivo avrebbe d’inventare un bacio? Sei un buffone“, commenta Gianni Sperti. “Armando qual è il tuo problema? Armando basta, si commette un errore. Si chiede scusa e si va avanti. E’ vero che l’hai baciata. Vuoi che vada avanti? Tu sei quello che chiama Roberta e parla male della redazione“, sbotta Maria De Filippi. “Non si trattano così le donne. Patty si è sentita presa in giro perchè tu fai le cose, ma non vai fino in fondo”, aggiunge ancora la conduttrice. “Sei un uomo senza palle“, aggiunge Gianni Sperti.

LEGGI ANCHE:

Elio e le Storie Tese, arriva la reunion?/ Video in sala prove "Saranno caz*i nostri"Nick Kamen, le ex fidanzate/ Talisa Soto, Tatjana Patitz e Amanda de Cadenet

© RIPRODUZIONE RISERVATA