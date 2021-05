Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 5 maggio: Biagio chiude con Sara?

Uomini e donne, anticipazioni puntata 5 maggio

La nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, dovrebbe aprirsi con Biagio Di Maro e Sara. Nella puntata di ieri, la dama ha deciso di concedere una nuova possibilità a Biagio che, a sua volta, ha chiuso la frequentazione con la signora Patrizia che aveva chiamato la redazione solo per conoscere lui. Nella nuova puntata del dating show di canale 5, però, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, ci sarà un clamoroso colpo di scena. La frequentazione tra Biagio e Sara stava continuando e i due avrebbero avuto anche un incontro intimo. In studio, però, il cavaliere annuncerà di voler chiudere la frequentazione con Sara perchè si aspettava più passione. Sara spiegherà che ci vuole tempo per avere un determinato tipo di rapporto e la versione di Biagio scatenerà la dura reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che non hanno mai creduto nell’interesse di Biagio per Sara.

Gemma Galgani, nuova lite con Tina Cipollari?

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, inoltre, dovrebbe trovare spazio anche Gemma Galgani che sta continuando a frequentare Aldo anche se per lui prova solo un’amicizia. Tra i due c’è stato anche un bacio, ma il cavaliere annuncerà di aver capito che con Gemma non potrà mai esserci niente perchè lei continua a vederlo come un amico. Il cavaliere, così, mostrerà il proprio interesse per Sara e per Isabella che, dopo un confronto con un signore giunto in trasmissione per lei, incontrerà un altro pretendente. Nel corso della puntata dovrebbe esserci spazio per il trono classico. Probabilmente, a sedersi al centro dello studio, sarà Massimiliano Mollicone, rimasto con le sole Eugenia e Vanessa dopo l’eliminazione di Federica.

