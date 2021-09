ARMANDO INCARNATO, UOMINI E DONNE/ Lite con Gianni Sperti: “Come ti permetti…”

Nuova lite tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. Quest’ultimo, dopo aver saputo delle telefonate tra il cavaliere napoletano e Ida Platano, accusa Armando di essersi intromesso nelle nuove conoscenze di Ida per metterla in difficoltà scatenando la reazione di Armando. “Non m’interessa nulla di Ida. Io sto pensando a Marika“, ribatte Incarnato. “Come no! Marika preparati”, replica Sperti mimando il gesto delle corna. Marika, però, ribadisce di fidarsi di Armando e punta il dito contro Ida. “Secondo me lei ha sempre avuto un debole per Armando, ma non ha mai avuto il coraggio di andare avanti”, spiega Marika, ma Ida nega (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Armando Incarnato e la conoscenza con Marika

Armando Incarnato torna al centro nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano ha iniziato la stagione con l’obiettivo di trovare l’amore. Armando, infatti, ha ammesso di volersi innamorare e ha cominciato a frequentare Marika, una nuova dama del parterre da cui è rimasto particolarmente colpito e con cui ci sono stati baci e abbracci. Sia Armando che Marika, nella scorsa puntata del dating show di canale 5, hanno ammesso di voler continuare a conoscersi. I due si saranno rivisti o avranno deciso di mettere un punto?

Sul rapporto tra il cavaliere napoletano e la nuova dama del trono over non ci sono anticipazioni. Tuttavia, secondo quanto riporta il Vicolo delle News, pare che Armando sarà il protagonista di un confronto con Gianni Sperti.

Armando Incarnato, lite con Gianni Sperti a Uomini e Donne?

Tra Armando Incarnato e Gianni Sperti, le discussioni sono all’ordine del giorno. Dopo aver ascoltato il racconto della serata trascorsa da Armando e Marika, Gianni Sperti non ha nascosto di avere molti dubbi sulla frequentazione. L’opinionista ha così esortato la dama a non farsi illusioni scatenando la reazione del cavaliere napoletano.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Armando e Sperti torneranno a discutere? A scatenare l’eventuale confronto tra i due sarà la frequentazione di Armando con Marika? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.



