Armando Lombardi ospite a Bake Off Italia 2021/ “Le materie prime sono fondamentali”

Chi è Armando Lombardi?

Armando Lombardi, pasticcere dell’anno 2015, sarà ospite a Bake Off Italia. Il professionista originario di Osimo (An), nato in una famiglia di pasticceri e cresciuto nell’importante realtà dell’artigianato dolciario, è una figura di spicco tra i componenti dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani.

La sua presenza nel programma di Discovery regalerà sicuramente nuove emozioni ai telespettatori. Sono altre emozioni, invece quelle che il diretto interessato ha provato quando ha vinto il titolo tanto ambito: “Quello di “Pasticcere dell’anno” è un riconoscimento – spiegava Lombardi 6 anni fa, come riportato su italiaatavola.net – che mi hanno riconosciuto i miei colleghi, per sottolineare il mio percorso negli ultimi anni. Mi ha gratificato molto e l’ho vissuto in maniera molto emozionante. Quello che è venuto dopo questo titolo ha ulteriormente impreziosito quello che era già un grande riconoscimento per me. Ho riscontrato nella clientela una certa soddisfazione, come se fossero stati partecipi alla mia premiazione”. Il pasticcere, titolare della pasticceria omonima di Osimo si dedica anche al cake design di alto livello e dal suo laboratorio, vengono sfornati e preparati dolci per svariate cerimonie.

Armando Lombardi e la qualità dei prodotti

Il futuro ospite di BaKe Off Italia, Armando Lombardi, dà molto risalto alle influenze del territorio, così come alle materia prime, importantissime per la buona riuscita di un dolce: “Le materie prime sono fondamentali per potere svolgere il proprio lavoro al meglio. Se si ha la fortuna di essere in una zona in cui queste materie prime sono tante e varie, questo aiuta anche a essere integrato come pasticcere che valorizza ciò che il territorio offre. Da noi – nelle Marche – ce ne sono, non tantissime come in altre regioni d’Italia, ma quelle poche che ci sono le valorizziamo al meglio” Si legge sempre sul portale italiaatavola.net.

Lombardi si dedica a questa professione da un’intera vita, assieme al fratello Gianni, con amore e professionalità, allietando con maestria e gusto, i momenti più importanti dei suoi clienti. Un figura molto importante nel panorama della pasticceria italiana e che sicuramente avrà modo di ritornare in televisione in altre occasioni. Il premio gli è stato assegnato sei anni fa a Brescia, durante il 22° Simposio dei Maestri Pasticceri Italiani, e all’unanimità da tutti i colleghi chefs pâtissier.



