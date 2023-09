Arnold: chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023/ “Sono legatissimo alla mia famiglia”

Arnold è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023, giunto alla sua seconda serata di diretta su Canale 5. Il 22enne originario del Ghana, ma che è cresciuto a Castellarano, ha parlato a lungo del suo rapporto, strettissimo ed affettuoso, con la sua famiglia adottiva, che decise di adottarlo non separandolo dal fratello, con il quale vive ancora oggi. Un sorriso e una simpatia travolgenti, che ha già dimostrato più volte su TikTok, e che ha ribadito fin dalla sua primissima battuta: “Mi chiamo Arnold, come quello del telefilm degli anni ’80… Che cavolo stai dicendo Willis?”. Parlando con Signorini, ci tiene a sottolineare che “oggi sono quello che sono grazie alla mia famiglia. Mi immagino mia mamma davanti alla televisione in lacrime, o a dire ‘quello è mio figlio'”. Ma poi, la sorpresa, con la madre che gli spunta alle spalle, dicendogli che “non avevo finito di farti le raccomandazioni”, prima di un grandissimo abbraccio, nella commozione di entrambi.

Chi è Arnold, il nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello 2023

“Ho 22 anni”, racconta di se stesso Arnold nel video presentazione al Grande Fratello 2023, “abito a Castellarano, un piccolo paese in provincia di Reggio Emilia. La mia storia è particolare“, confessa immediatamente, “sono nato in Ghana e quando ero molto piccolo mi sono trasferito in Italia, dove la mia famiglia ha incontrato qualche difficoltà”. Così lui fu affidato ad una casa famiglia, dove è rimasto per alcuni mesi, fino a quando “sono arrivati i miei genitori adottivi. Quando hanno scoperto che avevo un fratello nella stessa casa, hanno deciso di non separarci e quindi hanno fatto richiesta anche per lui”.

“I miei”, racconta Arnold al Grande Fratello 2023 con un grande sorriso, “sono i classici genitori del sud, accoglienti, caldi, esagerati e a volte facciamo cose un po’ pazze. Non mi vergogno”, confessa, “a dire che sono molto attaccato alla famiglia, loro sentiranno sicuramente la mia mancanza.”, ma ci tiene anche a lanciare loro un messaggio, “state tranquilli, andrà tutto bene”. Attualmente Arnold, il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023, lavora come Social Media Manager, ma confessa di aver “sempre lavorato per rendermi indipendente. Ho iniziato a lavorare in un bar, poi ho fatto un lavoro un po’ particolare, facevo il becchino. Non potrò mai scordare il primo giorno perché è stata abbastanza dura”.

