Arrigo Levi è morto/ Giornalista aveva 94 anni: “cantò inno Israele in ospedale”

E’ morto all’età di 94 anni il giornalista e scrittore Arrigo Levi. Lutto oggi nel mondo del giornalismo italiano, come riporta Repubblica.it che ne dà l’annuncio. Levi era nato a Modena nel 1926, nel 1942 fu costretto all’esilio insieme alla sua famiglia per via delle leggi razziali contro gli ebrei. La sua carriera nel mondo del giornalismo ebbe inizio a Buenos Aires e fu corrispondente da Mosca prima per il quotidiano Corriere della Sera e poi per Il Giorno. Dopo una breve esperienza in Rai, Levi tornò alla carta stampata prima come inviato e poi come direttore de La Stampa. Nel corso della sua carriera ha assunto anche il ruolo di consigliere per le relazioni esterne del Quirinale con i presidenti Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. Per il quotidiano La Stampa lavorò dal 1973 al 1978. Furono anni importanti descritti da Arrigo Levi così: “I cinque anni e mezzo trascorsi a Torino sono stati i più intensi della mia carriera. Anni duri e drammatici, segnati dal terrorismo e dalla morte di amici carissimi”, raccontò durante una lectio magistralis al ricevimento del Premio Casalegno.

ARRIGO LEVI È MORTO: L’ADDIO SUI SOCIAL

Grave lutto nel mondo del giornalismo italiano ed internazionale in seguito alla morte di Arrigo Levi. Secondo quanto riferisce Leggo.it, il decesso sarebbe sopraggiunto nella notte nella sua abitazione romana. Il giornalista, scrittore e conduttore televisivo era tornato a casa dopo un lungo ricovero dovuto a problematiche legate all’età. Mentre era in ospedale, racconta ancora Leggo, dopo aver iniziato a sentire l’approssimarsi della sua fine Levi aveva cantato l’inno di Israele e una filastrocca modenese, legata probabilmente alla sua infanzia. I funerali del giornalista si terranno in forma privata nei prossimi giorni proprio nella sua città natale, Modena. Tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio via social rivolti al giornalista scomparso, come Ezio Mauro che scrive su Twitter: “Ciao Arrigo Levi, l’eleganza del giornalismo” e Bruno Vespa: “Addio Arrigo Levi. Grande giornalista, grande servitore dello Stato, grande gentiluomo. Da direttore del tg1 gli affidai gli editoriali durante la guerra a Saddam del ‘91. Ne rimase colpito. “Sai, sono ebreo…”. Fu la scelta migliore”.



