CLAUDIO PROVVEDI, PAPA’ DI GIULIA E SILVIA: COM’È MORTO?/ Le Donatella Verissimo: “Aiutato mamma con l’ictus”

Silvia Provvedi in lacrime a Verissimo: ricordo del papà morto Claudio: “Mamma ha avuto un ictus lui l’ha salvata”

Periodo particolarmente difficile per Le Donatella, ovvero le gemelle Giulia e Silvia Provvedi. Nei mesi scorsi, infatti, la madre Monica Alberti ha avuto un ictus ed è stato operata d’urgenza. Silvia Provvedi nella puntata di oggi di Verissimo ha raccontato che durante il periodo delle Feste si è accorta che la madre ha iniziato ad aver problemi con il linguaggio e l’ha accompagnata al Pronto Soccorso convinta che si trattasse di qualcosa di lieve invece un’infermiera le ha detto ‘dobbiamo operarla d’urgenza’ ed a lei è crollato il mondo addosso.

“Mi è venuta l’ansia perché lei (la sorella ndr) era a casa con la bambina. Abbiamo atteso ore e poi ci hanno dato la buona notizia perché l’operazione è andata benissimo e poi successivamente ci sono stati vari step che lei ha fatto. Lei è stata una leonessa, è la nostra leonessa” ha concluso commossa Silvia Provvedi a Verissimo. Oggi, per fortuna, la loro mamma Monica Alberti si è ripresa e sta molto meglio. E le due gemelle non hanno avuto alcun dubbio che ad aiutarle è stato il padre Claudio, morto di recente per un infarto: “Non si è mai pronti ad una cosa del genere, ma non abbiamo rimpianti.” (Agg. di Liliana Morreale)

CLAUDIO PROVVEDI, CHI ERA IL PAPA’ DI SILVIA E GIULIA?

Chi era e com’è morto Claudio Provvedi, il padre di Giulia e Silvia e cosa sappiamo invece di Monica Alberti, la madre delle gemelle che compongono il duo delle Donatella? Oggi pomeriggio, nel corso della nuova puntata di “Verissimo”, nel cast di ospiti del talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 faranno parte anche le due artiste modenesi classe 1993, al ritorno negli studi televisivi del programma dopo l’ultima partecipazione nel 2022. E se in un altro articolo quest’oggi abbiamo dato conto del fidanzato di Silvia, l’uomo che tra l’altro l’ha resa madre della piccola Nicole, qui invece accendiamo i riflettori sulla famiglia delle due donne, oltre che sul dramma che le ha colpite qualche tempo fa…

Come sappiamo le gemelle Giulia e Silvia Provvedi hanno raccontato proprio nel corso della loro ultima ospitata a “Verissimo” della morte di papà Claudio, oltre che del forte legame con mamma Monica che, in quell’occasione, aveva inviato loro anche una video-dedica a sorpresa organizzata dalla Toffanin. La morte del padre, che pure stava lottando contro il cancro, è stata improvvisa e drammatica per le due donne, come hanno avuto modo di raccontare: “Papà stava facendo la chemioterapia e stava affrontando bene le cure” hanno raccontato in diverse occasioni le Donatella, spiegando che non è stato quello e nemmeno l’asportazione di un polmone la causa del decesso. “Gli esami andavano benissimo e lui non ha mai avuto problemi al cuore” avevano aggiunto parlando della videochiamata nel corso del quale il padre aveva avuto un infarto.

MONICA ALBERTI, DEDICA ALLE FIGLIE: “SIETE STATE L’ORGOGLIO DI VOSTRO PADRE”

Il genitore infatti aveva avuto un malore durante quella videochiamata: “Nostra mamma ha detto subito di chiamare il 118, ma ad un certo punto lui è caduto dalla sedia” avevano raccontato Giulia e Silvia, denunciando in quell’occasione il ritardo dei soccorsi e, a loro dire, la “poca sensibilità” mostrata da qualche operatore. “Un particolare ringraziamento però vogliamo farlo a tutti i medici dell’Istituto oncologico IEO che l’hanno curato con professionalità, dedizione, carica umana, sensibilità empatia” era stato il ringraziamento delle gemelle che poi, a nome della madre Monica e del fratello, avevano rivolto pure un pensiero a tutti coloro le erano stati vicini in quel momento doloroso e durante il funerale. “Oggi abbiamo salutato per l’ultima volta il nostro amatissimo padre. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa”.

Per quanto riguarda invece Monica Alberti, la madre delle Provvedi, è un volto più noto al pubblico televisivo rispetto a Claudio Provvedi dal momento che è intervenuta non solo nella sopra citata puntata di “Verissimo” ma pure a sostegno delle due figlie durante le loro apparizioni televisive ed entrando anche nella Casa del “Grande Fratello VIP 3”, edizione 2018, per fare loro una sorpresa. “Siete bravissime, noi vi abbiamo sempre messo davanti a tutto e vi abbiamo dato tanto amore. Lo stesso amore che voi domani darete ai vostri figli” erano state le parole della madre in quella circostanza, augurandosi (come poi è successo con la nascita di Nicole, figlia di Silvia) di diventare nonna. “Vi mando questo videomessaggio per ricordarvi quanto sono fiera di voi e quanto siete speciali (…) Siete sempre state l’orgoglio mio e di vostro padre” erano state le tenere parole della donna a “Verissimo”, confessando che in Silvia con Nicole si rivede in lei all’epoca in cui le gemelle erano ancora piccole.











