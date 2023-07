Arrigo Vecchioni, chi è il figlio morto di Roberto Vecchioni/ Il dolce ricordo della sorella Francesca

Chi era Arrigo Vecchioni, il figlio morto di Roberto Vecchioni

Arrigo Vecchioni era il figlio di Roberto Vecchioni venuto a mancare lo scorso 18 aprile la cui causa della morte resta sconosciuta. Un dolore enorme per Roberto Vecchioni che, oltre ad Arrigo, ha altri tre figli. Ad annunciare la morte di Arrigo, secondo figlio avuto dall’attuale moglie Daria Colombo, è stata la stessa famiglia. Il cantautore, con una foto pubblicata sui social, a nome dell’intera famiglia, ha scritto: «Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace».

Arrigo era un poeta e aveva scritto la raccolta “Il paradiso dei Geni”. Inoltre, era stato autore anche della commedia teatrale “Il paese di Notte dì” e, grazie alla sua vena artistica, aveva creato, insieme al fumettista Alessandro Ambrosoni, anche la raccolta di strisce fumettistiche ambientate in Africa, intitolata “Beach Boys”.

Il ricordo di Francesca Vecchione del fratello Arrigo

La morte di Arrigo Vecchioni, venuto a mancare a soli 36 anni, ha colpito profondamente tutta la famiglia lasciando nel cuore di ciascun componente un vuoto incolmabile. Dopo l’annuncio della morte di Arrigo, la sorella Francesca ha voluto ricordarlo in modo speciale. Nessuna parola, ma una semplice foto ricordo di un momento felice della famiglia. Una vecchia foto tirata fuori dal cassetto dei ricordi quella che Francesca Vecchioni ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram in cui tutti i protagonisti dello scatto sorridono.

Un dolce ricordo del fratello Arrigo che, nella foto, sfoggia il suo più bel sorriso in un momento in cui il dolore appare molto lontano. Tanti i messaggi ricevuti da Francesca Vecchioni che, alla foto, ha preferito non aggiungere nulla.













