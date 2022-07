Arrivano i prof/ Su Rai 3 il film con Claudio Bisio e Maria Di Biase

Arrivano i prof, film di rai 3 diretto da Ivan Silvestrini

Arrivano i prof sarà trasmesso da Rai 3 per la seconda serata di oggi, giovedì 7 luglio, a partire dalle ore 23:30. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2018 da Rai Cinema in collaborazione con Aurora Film e 11 Marzo Film mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata affidata alla 01 Distribution. La regia della pellicola è stata firmata da Ivan Silvestrini con soggetto e sceneggiatura scritti da Michele Abatantuono e Giorgio Glaviano.

Il montaggio è frutto del lavoro di Davide Vizzini con le musiche composte da Michele Braga mentre i costumi di scena indossati dagli attori solo di Alberto Moretti. Nel cast antifurti noti il cinema e dello spettacolo italiano tra cui Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Alessio Sakara, Pietro Ragusa, Shalana Santana e tanti altri.

Arrivano i prof, la trama del film

In Arrivano i prof ci troviamo nello storico liceo scientifico statale intitolato ad Alessandro Manzoni che purtroppo sta attraversando un periodo particolarmente difficile; risulta essere a rischio chiusura. In ragione di una recente ricerca che lo ha individuato come la peggiore scuola d’Italia. Questo dato emerge dal fatto che soltanto il 12% degli alunni risulta promosso. Il provveditore agli studi decide di fare un ultimo disperato tentativo per salvare una scuola che comunque negli anni passati aveva funzionato egregiamente e che da sempre è punto di riferimento sul territorio. Si pone quale principale obiettivo la possibilità di raggiungere quantomeno la quota di 50% di alunni promossi ed è per questo che decide di non reclutare alcuni insegnanti che vengono ritenuti tra i peggiori d’Italia.

Gli insegnanti vengono da una storia molto particolare come quella del professore di matematica che, oltre a essere un genio e hippie, il che diciamo influenza il suo metodo di insegnamento, inoltre è grande appassionato di videogame. A occuparsi della chimica c’è uno spericolato chimico che sa essere di poche parole ma che sottopone i suoi alunni a degli esperimenti interessanti ma altrettanto rischiosi. Arriverà una bellissima ed affascinante insegnante di italiano che conquisterà tutti gli alunni e una professore di educazione fisica dai metodi piuttosto grotteschi che purtroppo non sembrano portare i risultati sperati.

Gli insegnanti dovranno perseguire l’obiettivo fissato dal provveditore ma dovranno fare anche i conti con degli alunni poco interessati alla formazione e che cercano in ogni modo di divertirsi e di perdere tempo. Tuttavia il preside dell’edificio scolastico non appena capisce che le cose stanno peggiorando, si rende conto di essere stato imbrogliato dal provveditore che non ha come obiettivo salvare la scuola ma di farla chiudere per una sua vecchia diatriba. A questo punto i professori presenti di comune accordo con il preside cercheranno di salvare il tutto.

Il video del trailer di Arrivano i prof

