Artem Tkachuk e Antonio Orefice concorrente di Pechino Express 2024?/ Concluse le riprese di Mare Fuori 4…

Artem Tkachuk e Antonio Orefice a Pechino Express 2024?

Artem Tkachuk e Antonio Orefice sono due degli attori protagonisti di Mare fuori le cui riprese della quarta stagione che sarà trasmessa prossimamente dalla Rai si sono appena concluse. Giovani, con tanta voglia di fare nuove esperienze e, soprattutto, con un grande seguito, i due attori rappresenterebbero l’identikit perfetto per partecipare a Pechino Express. Il docu-reality di Sky tornerà in onda solo nel 2024, ma le riprese dovrebbero cominciare a novembre e, nelle prossime settimane, dovrebbe essere svelato il cast intorno al quale vige il più stretto riserbo.

Sono tanti i nomi che, finora, sono stati accostati a Pechino come quelli di Antonella Fiordelisi, Sophie Codegoni, Valeria Marini, ma anche Aka7even e LDA. Nomi che non sono mai stati confermati. Tuttavia, secondo quanto fa sapere il settimanale Chi, anche i due attori potrebbero sbarcare a Pechino.

L’indiscrezione di Chi su Pechino Express 2023

Secondo quanto si legge nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 4 ottobre, Artem Tkachuk e Antonio Orefice sarebbero stati contattati per partecipare alla nuova edizione di Pechino Express. Si tratta di un’indiscrezione che, per il momento, non è stata confermata.

La presenza dei due attori di Mare Fuori, tuttavia, garantirebbe a Pechino un grosso seguito. La serie tv della Rai, infatti, rappresenta un vero e proprio fenomeno mediatico.

