Articolo 31, “Un bel viaggio”/ La reunion della band incide a metà a Sanremo 2023

Gli Articoli 31 con “Un bel viaggio” al Festival di Sanremo: piccoli balzi in classifica

Il Festival di Sanremo è stato spesso l’occasione giusta per grandi ritorni come nel caso di questa edizione con la tanto attesa reunion degli Articolo 31, band iconica degli anni ’90. Il duo capitanato da J-AX si è presentato sul palco dell’Ariston con “Un bel viaggio”, oscillando di serata in serata tra la prima e la seconda parte della classifica. Dopo la prima griglia generale, generata dal giudizio della sala stampa, la band si è posizionata alla 18esima posizione, scalando poi alla 17esima dopo la terza sera con il giudizio della giuria demoscopica.

Dopo la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, gli Articolo 31 con “Un bel viaggio” sono riusciti ad accedere alla seconda parte della classifica, esattamente in 14esima posizione. Nessuna delle esibizioni ha ostentato particolari picchi, sia in positivo che in negativo. Il duetto con Fedez ha donato però linfa nuova alla band che si è avvicinata in maniera consistente alle prime dieci posizioni. Da J-AX non ci si aspettava di certo una grande performance dal punto di vista vocale; è mancato qualcosa dal punto di vista interpretativo ma il testo merita un plauso per originalità ed elaborazione.

Sanremo 2023: Gli Articolo 31 “convincono” le radio con “Un bel viaggio”

Il percorso al Festival di Sanremo 2023 per gli Articolo 31 con “Un bel viaggio” è stato caratterizzato da una lenta scalata verso le posizioni che contano. Da una classifica all’altra la band è stata premiata in particolare per l’incisività del testo, come dimostrato dai dati relativi alla riproduzione in radio e agli streaming digitali. Nella classifica ufficiale delle canzoni più ascoltate di Sanremo 2023 gli Articolo 31 spiccano addirittura in ottava posizione; leggermente più in basso con gli streaming. “Un bel viaggio” risulta stabile in 14esima posizione su Spotify e 15esima su Amazon Music, in linea con l’andamento in gara.

L’ambizione degli Articolo 31 con “Un bel viaggio” al Festival di Sanremo 2023 è difficile credere che fosse quella della vittoria finale, seppur non per mancanze personali. La gara quest’anno è ardua per i nomi in gara ma la band è riuscita comunque a lasciare un segno degno di nota come dimostrato dalla posizione occupata in classifica dopo il duetto con Fedez. In vista della finale, gli Articolo 31 è probabile che seguano il trend visto fino ad ora e chissà che non possano riuscire a raggiungere la top 10 festeggiando così in maniera dignitosa una reunion tanto attesa.











